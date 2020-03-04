Договора на коммунальные услуги: что нужно знать, чтобы не получить досадную неожиданность в мае

1 мая 2019 года была введена в действие часть закона "О жилищно-коммунальных услугах", которая касается, собственно, коммунальных услуг. С этой даты запустился отсчет периода, за который совладельцы многоквартирных домов должны определиться с типом договора, по которому они будут получать и оплачивать коммунальные услуги. И дедлайн неумолимо приближается - на размышления владельцам квартир предоставлено всего лишь один год. То есть, для того, чтобы сделать выбор, остается меньше 2 месяцев. В противном случае люди могут неожиданно для самих себя оказаться перед необходимостью решать, кто же будет обслуживать сети в их доме. Українські Новини узнали, что нужно сделать, чтобы выбрать тип договора.

Выбрать тип договора можно для услуг теплоснабжения, снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения, водоотведения, обращения с бытовыми отходами. Для услуг по поставкам и распределению природного газа и электроэнергии законом предусмотрено заключение только одного типа договора - хорошо знакомого украинским потребителям индивидуального. Но и он претерпел изменения.

Итак, какие типы договоров предлагает нам закон "О жилищно-коммунальных услугах"?

Во-первых, это индивидуальный договор. Он заключается отдельно с каждым совладельцем многоквартирного дома. При этом предусмотрено, что потребитель будет оплачивать непосредственно полученную услугу, обслуживание и текущий ремонт внутридомовых сетей, а также абонплату.

Второй тип договора - коллективный. Он заключается между исполнителем соответствующих услуг и лицом, уполномоченным на это совладельцами многоквартирного дома. Уполномоченным лицом может стать один из совладельцев дома, управляющий, уполномоченный орган объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), правление жилищно-строительного кооператива или иное лицо по решению совладельцев.

Коллективный договор является обязательным для выполнения всеми совладельцами дома. Своим решением они должны выбрать уполномоченное лицо, которое будет заключать договор, вести учет потребленной услуги и ее оплаты, распределять объемы потребленной услуги между совладельцами.

В случае заключения коллективного договора потребители не будут платить абонплату и оплачивать исполнителю услуги за обслуживание внутридомовых сетей. Но от этого потребность технического обслуживания никуда не денется. Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты будут осуществляться совладельцами или привлеченными ими уполномоченными на выполнение таких работ лицами за счет совладельцев.

Коллективный договор заключается на условиях, которые определяют совладельцы многоквартирного дома.

Чего не стоит бояться - это навешивания долгов одного потребителя в доме, где заключен коллективный договор, на весь дом. Согласно закону, при наличии задолженности за потребленные коммунальные услуги исполнитель должен обращаться с претензией или иском к должнику, информацию о котором предоставляет уполномоченное лицо.

Для расчетов по каждой коммунальной услуге, на предоставление которой заключен коллективный договор, уполномоченное лицо должно открыть отдельные счета со специальным режимом использования. Средства, которые будут находиться на таких счетах, предназначаются исключительно для оплаты услуги.

Для ОСМД закон предусмотрел это один тип договора. Это договор между исполнителем услуги и объединением как коллективным потребителем.

Коллективный потребитель является юридическим лицом, которое объединяет потребителей в доме и заключает договор в их интересах. И в этом отличие от случая с заключением коллективного договора. Последний не предусматривает, что уполномоченное лицо обязательно должно быть юридическим лицом.

В случае договора с коллективным потребителем договор заключается объединением совладельцев многоквартирного дома от собственного имени. При этом условия заключения и исполнения договора, отношения между коллективным потребителем и индивидуальными потребителями в доме определяются уставом соответствующего ОСМД и решением его органов управления.

Что нужно для выбора типа договора?

Прежде всего, решение совладельцев. Для каждой услуги тип договора выбирается отдельно. То есть, для услуги по поставке тепловой энергии можно выбрать, например, коллективный договор, а для услуги централизованного водоснабжения - индивидуальный. Или наоборот. Или индивидуальные договоры для каждой из услуг. В любом случае это должно быть решение совладельцев многоквартирного дома.

Тип договора должен выбираться на собрании совладельцев. То же собрание должно определить уполномоченное лицо в случае, если выбран коллективный договор. Право созывать собрание имеет инициативная группа из трех или более лиц или управляющий дома. В ОСМД собрание может созвать правление объединения.

И вот здесь могут ожидать проблемы, одна из которых - попытаться собрать совладельцев.

Согласно закону "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме", сообщение о времени и месте проведения собрания должно быть вручено не позднее, чем за 10 дней до события. Его можно давать под подписку, направлять заказным письмом на адрес квартиры или помещения в доме.

Стоит отметить, что совладельцами многоквартирного дома закон определяет владельцев квартиры или нежилого помещения в доме. То есть, если владелец квартиры сдает ее в аренду, то арендаторы не смогут принять участие в выборе типа договора. Исключением может быть случай, когда владелец предоставил соответствующее поручение арендатору.

Поэтому в некоторых случаях попытка собрать совладельцев может превратиться в квест "найди владельца квартиры", ведь эти люди могут постоянно проживать в другом населенном пункте, а то и вообще за пределами страны. Минимального кворума закон не определяет. Однако для решения о выборе модели организации договорных отношений с исполнителем коммунальных услуг необходимо набрать голоса совладельцев, которые суммарно владеют более 50% квартир и помещений в доме.

Если на самом собрании не хватило голосов для принятия того или иного решения, то проводится письменный опрос совладельцев, которые не голосовали. На проведение опроса отводится 15 дней, результаты вносятся в протокол собрания. И снова опрашивать надо именно владельцев квартир или помещений.

Насколько успешно пройдет обсуждение - зависит от дисциплинированности совладельцев, их осведомленности и умения находить общие решения. Информационные материалы по предмету обсуждения можно включать в сообщении о проведении собрания. А вот дисциплинированность и умение договариваться - черты индивидуальные. В идеале совладельцы должны быть сами заинтересованы в решении вопроса о типе договора, но на практике это не всегда срабатывает. На пути может стать надежда, что кто-то решит их проблемы вместо них, до сих пор присущая части украинцев. А иногда - и элементарная нехватка времени, неумение слушать других и искать компромиссы.

Если же до 1 мая совладельцы многоквартирного дома не успеют выбрать тип договора по какой-либо из коммунальных услуг (или по всем), то они будут заключать индивидуальные договоры с некоторыми особенностями. В отличие от обычного индивидуального договора он не предусматривает обслуживание внутридомовых сетей исполнителем услуги. Соответственно, к плате исполнителю коммунальной услуги не будет включаться плата за обслуживание внутридомовых систем. Их техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты оставаться за совладельцами или уполномоченными ими лицами.

Наибольший риск такой ситуации в том, что люди до последнего могут даже не знать, что им придется самим думать об обслуживании сетей. И 1 мая они окажутся один на один со своим возмущением.

В любом случае, договора заключаются на один год с возможностью автоматического продления, если одна из сторон договора письменно не уведомит другую о расторжении договора. По окончании действия договора можно изменить его тип, если возникнет такая необходимость.

Все остальное зависит, по большому счету, от самых совладельцев дома. Какой тип договора лучше выбрать - зависит от организованности потребителей. Единого решения для всех домов в этой ситуации нет. При выборе индивидуального договора совладельцы будут иметь плату из трех частей, но в сам договор уже входит обслуживание сетей. По коллективному договору потребитель будет платить только за услугу - но ему придется самостоятельно решать, кто будет заниматься теми же сетями. И также платить за это.

Умение договариваться и инициативность для жителей многоэтажек становятся все более востребованными. Поскольку в любом случае законодательство будет побуждать их искать общие решения.