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  • В Республике Сербской зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом
05 марта 2020, четверг, 11:45 198
Европа 2020-03-05T12:05:17+02:00
Українські Новини
В Республике Сербской зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Сербской зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

Елена Новикова
Республика Сербская, Коронавирус, коронавирус в Европе, коронавирус в Италии
Вирус. Фото: pixabay
Вирус. Фото: pixabay

В то время, как количество заболевших коронавирусом в мире увеличилось до 95 169 человек, в Республике Сербской впервые зафиксировали два случая заболевания коронавирусом Covid-19, у мужчины и его ребенка. Об этом сообщило местное издание Klix.ba, ссылаясь на заявление Министерства здравоохранения Республики Сербской.

Министр здравоохранения и социальной работы Ален Шеранич сообщил, что житель Баня-Луки инфицировался, находясь на работе в Италии. Позже заразился и его ребенок.

По его словам, после проявления симптомов мужчина обратился в врачам и был изолирован. На данный момент он чувствует себя хорошо.

После того, как зафиксировали болезнь и у ребенка, власти связались с руководством школы, где он учится. На данный момент занятия отменили, а школа закрыта на дезинфекцию. Учеников, с которыми контактировал инфицированный ребенок, обследовали. Ни у кого из них нет никаких симптомов.

Жена инфицированого мужчины также прошла проверку на коронавирус Covid-19. Результат оказался негативным.

В Республике Сербской не исключают появление новых случаев инфицирования, но призывают граждан сохранять спокойствие.

Как сообщали Українські Новини, в Венгрии подтвердили новые случаи заражение коронавирусом.

Также в Украине шестерых человек проверяют на коронавирус.

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