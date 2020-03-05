Египет вводит визы для туристов: когда вступят в силу новые правила въезда

В то время, как за январь и февраль страны Евросоюза зафиксировали потерю туристическим бизнесом 1 млрд евро ежемесячно из-за коронавируса, В Египте по указанию премьер-министра страны Мустафы Мадбули вводятся туристические визы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Egyptian Streets.

Отмечается, что визы будут введены летом 2020 года - с первого июня. Согласно новым правилам, туристы смогут неоднократно въезжать в страну, однако при этом максимальное количество дней пребывания при однократном въезде составит не более 90 дней.

Документы можно будет оформлять через египетские консульства или на портале по оформлению электронных виз. Виза будет выдаваться сроком на пять лет.

Туристам, прилетающим в аэропорты Луксора и Асуана в летние - самые жаркие месяцы, будет предоставлена скидка на визу в размере десяти долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году украинцы чаще всего бронировали туры в Египет и Турцию.

Ранее в посольстве Украины напомнили украинцам о правилах пересечения провоза багажа, а также пребывания на территории Египта.