Миллиард евро в месяц: в ЕС рассказали, сколько потерял туристический сектор из-за коронавируса

В связи с тем, что коронавирус прогрессирует и количество зараженных на 2 марте достигло 89 тыс. человек, страдает туристический сектор ЕС: за январь и февраль государства-члены зафиксировали в целом на два миллиона меньше ночей, которые туристы провели в странах, и потерю 1 млрд евро ежемесячно.

Об этом заявил в понедельник еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM-TV.

"Китайские туристы уже два месяца не приезжают в Европу... и очевидно, это отражается на туристической деятельности", - сказал еврокомиссар. Как известно, в связи с быстрым распространением COVID-19 Китай ввел запрет на групповые туристические поездки за границу.

Он подчеркнул, что сейчас коронавирус имеет "относительно ограниченное" влияние на секторы экономики, кроме туристического. Впрочем, по его словам, для более убедительных выводов следует дождаться конца марта, когда компании подсчитывают результаты своей деятельности за первый квартал года.

Как сообщали Українські Новини, коронавирус сильно удрил по туризму в некоторых европейских старанах. Например, эпидемия в Италии привела к том, что туристы отменили 90% броней в Риме, а авиакомпания Wizz Air начала массово отменяет рейсы в Италию, а в Париже закрылся самый посещаемый музей мира Лувр.