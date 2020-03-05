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05 березня 2020, четвер, 08:51 11
Суспільство 2020-03-05T09:00:33+02:00
Українські Новини
Єгипет запроваджує візи для туристів: коли набудуть чинності нові правила в'їзду

Єгипет запроваджує візи для туристів: коли набудуть чинності нові правила в'їзду

Надежда Комендантова
Турист, Візи для іноземців, Єгипет, Відпочинок в Єгипті, Віза
Єгипет. Фото: tut1.ru
Єгипет. Фото: tut1.ru

У той час як за січень і лютий країни Євросоюзу зафіксували втрату туристичним бізнесом 1 млрд євро щомісяця через коронавірус, в Єгипті за вказівкою прем'єр-міністра країни Мустафи Мадбули вводяться туристичні візи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Egyptian Streets.

Наголошується, що візи будуть введені влітку 2020 року - з першого червня. Згідно з новими правилами, туристи зможуть неодноразово в'їжджати в країну, однак при цьому максимальна кількість днів перебування при одноразовому в'їзді становитиме не більше 90 днів.

Документи можна буде подавати через єгипетські консульства або на порталі з оформлення електронних віз. Віза видаватиметься терміном на п'ять років.

Туристам, які прилітають в аеропорти Луксора і Асуана в літні - найжаркіші місяці, буде надана знижка на візу у розмірі десяти доларів.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році українці найчастіше бронювали тури в Єгипет і Туреччину.

Раніше в посольстві України нагадали українцям про правила перетину провезення багажу, а також перебування на території Єгипту.

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