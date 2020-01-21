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21 января 2020, вторник, 10:51 42 Инфографика
Туризм 2020-01-21T10:58:14+02:00
Українські Новини
Где чаще всего отдыхали украинцы: в топ-5 направлений попал Китай

Где чаще всего отдыхали украинцы: в топ-5 направлений попал Китай

Ярина Вацяк
Туризм, Отдых, Туры, туры в Турцию, туры в Египет
Египет. Фото: pixabay
Египет. Фото: pixabay

В 2019 году украинцы чаще всего бронировали туры в Египет и Турцию. На эти две страны припадает почти 75% от всех туров, забронированных украинцами за прошедший год.

Об этом сообщает Avianews со ссылкой на статистику сервис misto.travel.

Так, отдых в Египте выбрали 48,26% туристов, в Турции - 26,27%. Третье место со значительным отставанием заняли автобусные туры — 4,82%.

Четвертое и пятое места распределили с небольшой разницей ОАЭ (3,69%) и Китай (3,21%). "Открытие года — Китай, чартерные программы Join UP! и Kompas по доступным ценам вывели это направление в топ продаж", — объяснили статистику в сервисе бронирования.

Среди туроператоров первую строчку занимает Join UP! (35,76%), популярность которого сервис объясняет доступными ценами и обширной полетной программой.

"Вслед за ним идет Anex Tour (22,96%), основными преимуществами которого являются доступные Египет и ОАЭ и чартерные программы в экзотические страны. А бронзу получает TUI (9,79%), который показал отличные показатели в летнем сезоне", — рассказали в misto.travel.

Цена забронированных туров в разные месяцы 2019 года. Инфографика: Цена забронированных туров в разные месяцы 2019 года. Инфографика: avianews

Сервис обращает внимание, что тенденции онлайн бронирования несколько отличаются от покупки тура в обычных турагентствах: "В онлайне преимущественно бронируют горящие туры с вылетом на ближайшие даты, бюджетные туры и гостиницы, популярные массовые направления (такие как Египет или Турция)".

Из-за этих факторов данная статистика может несколько отличаться от общей тенденции по Украине.

Как сообщали Українські Новини, в посольстве Украины напомнили украинцам о правилах пересечения провоза багажа, а также пребывания на территории Египта.

Кроме того, Українські Новини собрали самые интересные варианты, где можно отдохнуть зимой на море, а также писали о самых популярных туристических направлениях, которые будут пользоваться спросом у украинцев в следующем году.

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