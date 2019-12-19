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19 декабря 2019, четверг, 06:15 161
Туризм 2019-12-19T06:15:02+02:00
Українські Новини
Правила отдыха в Египте: как не попасть на деньги и не сесть в тюрьму

Правила отдыха в Египте: как не попасть на деньги и не сесть в тюрьму

Ярина Вацяк
Отдых, Новый год, Туризм, Багаж, запрет на ввоз, правила поведения, туры в Египет, Египет
Египет. Фото: pixabay
Египет. Фото: pixabay

Туры в Египет на Новый год и период зимних праздников очень популярны среди украинцев. Туристические агентства предлагают различные "горящие туры" и другие интересные предложения. Для того, чтобы отпуск запомнился только приятными моментами, нужно соблюдать правила пребывания в стране, а также ввоза и вывоза различных предметов в и из страны.

О правилах пересечения провоза багажа, а также пребывания на территории Египта украинцам напомнили в посольстве Украины.

"Учитывая приближение новогодних, рождественских праздников и каникул, МИД Украины предупреждает о необходимости соблюдения норм законодательства и правил поведения во время зарубежных поездок. В частности, при путешествиях в Арабскую Республику Египет избегайте нарушения законодательства этой страны", - говорится в нем.

Что запрещено ввозить из Египта:

  • наркотические вещества и оружие (наказание от уплаты значительного штрафа и длительного заключения вплоть до пожизненного заключения и смертной казни)
  • медицинские препараты, содержащие наркотические составляющие;
  • сигареты, в том числе заменяемые элементы для приборов IQOS, в большом количестве (наказание от уплаты значительного штрафа до возможного заключения с конфискацией продукции);
  • фальшивые банкноты (в независимости от наличия умысла)
  • специальную аудио-, фото-, видеоаппаратуру, средства спутниковой связи и беспилотные летательные аппараты (дроны) (могут быть изъяты для дополнительного досмотра и оформления компетентными органами АРЕ соответствующего разрешения на их ввоз на территорию страны или для дальнейшей конфискации)
  • значительные партии одежды и обуви (без наличия соответствующего разрешения Таможенной службы АРЕ)
  • видеопродукцию, фотографии порнографического, сексуального и насильственного характера (в том числе и соответствующие медиа файлы на ноутбуках и мобильных телефонах)
  • материалы антиисламского содержания;
  • иностранную валюту наличными в эквиваленте более 10 000 долларов США (избыток подлежит конфискации).

Также отмечается, что Египет в последнее время усилился контроль за вывозом из страны медицинских препаратов, которые могут использоваться для дальнейшей перепродажи или производства мефетаминив и других наркотиков.

"Допускается для вывоза незначительное количество подобных препаратов, достаточное для одного курса лечения (2-3 упаковки) при наличии рецепта врача. Нарушение данных норм карается уплатой значительного штрафа и длительным заключением с конфискацией продукции. С АРЕ также запрещено вывозить: кораллы, ракушки, изделия из морской фауны; антикварные вещи и старинные произведения искусства старше 100 лет местную валюту на сумму более 5000 египетских фунтов; иностранную валюту наличными в эквиваленте более 10 000 долларов США (избыток подлежит конфискации)", - сообщили в посольстве.

Также могут возникнуть проблемы из-за употребления алкоголя, поскольку в состоянии алкогольного или наркотического опьянения любые расходы на лечение не будут покрываться страховой компанией (осмотр врача может достигать 1000 египетских фунтов (60 долл. США), сутки в обычной палате в больнице 2000 фунтов (115 долл. США), сутки в реанимации 20000 фунтов (1145 долл. США), транспортировки тяжелобольного в Украине самолетом медицинской помощи 500 000 фунтов (28 750 долл. США). Кроме того, факт употребления алкоголя и наркотиков считается отягчающим фактором в случае совершения правонарушения или преступления на территории Египта.

Отдельно гражданам Украины в посольстве напомнили, что Египет является мусульманской страной, поэтому некоторые стандарты и нормы поведения, которые считаются допустимыми и приемлемыми в Украине, подлежат здесь осуждению и караются законом. Речь идет о сексуальных домогательствах, гомосексуальных отношениях (карается тюремным заключением), трансгендерности и тому подобное.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, угрозы жизни и здоровью гражданам Украины следует обращаться на круглосуточную "горячую линию" Посольство Украины в Египте: +201000039648 или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +380442381657.

Напомним, на рождественские праздники в Украине будут отмечать два раза с выходными. Тем временем Українські Новини собрали самые интересные варианты, где можно отдохнуть зимой на море, а также писали о самых популярных туристических направлениях, которые будут пользоваться спросом у украинцев в следующем году.

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