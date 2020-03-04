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04 марта 2020, среда, 23:45 21
Верховная Рада и партии 2020-03-04T23:45:52+02:00
Українські Новини
Для участия в многонациональных учениях Рада одобрила допуск в Украину иностранных военных подразделений

Для участия в многонациональных учениях Рада одобрила допуск в Украину иностранных военных подразделений

Ольга Фандорина
Верховная Рада, Военные, Военные учения, Многонациональные военные учения
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховная Рада одобрила допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

За принятия законопроекта №3003 за основу проголосовали 286 депутатов, в целом - 289 при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Документом разрешается допустить иностранных военнослужащих с вооружением и военной техникой для участия в 6 учениях: многонациональных по подготовке подразделений вооруженных сил (1,5 тыс. военнослужащих от США еще 1,5 тыс. от других стран-членов НАТО), украинско-американских "Репид Трайдент" (1 тыс. военнослужащих от США еще 1 тыс. от других стран-членов НАТО) и "Си Бриз" (1 тыс. военнослужащих от США еще 1 тыс. от других стран-членов НАТО), украинско-британских "Вориер Вотчер" (до 300 военнослужащих от Великобритании), украинско-молдовских "Юг" (до 100 военнослужащих от Молдовы) и украинско-румынских "Риверайн" (до 200 военнослужащих от Румынии).

Расходы на учения в размере 63,8 млн гривен выделяются из государственного бюджета на 2020 год из средств, предусмотренных Министерству обороны, так же предусмотрена финансовая поддержка от других государств.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в Украине начались многонациональные масштабные учения "Rapid Trident-2019".

Также сообщалось, что в Одессе пройдут учения Украины и НАТО.

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