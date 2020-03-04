Для участия в многонациональных учениях Рада одобрила допуск в Украину иностранных военных подразделений

Верховная Рада одобрила допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

За принятия законопроекта №3003 за основу проголосовали 286 депутатов, в целом - 289 при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Документом разрешается допустить иностранных военнослужащих с вооружением и военной техникой для участия в 6 учениях: многонациональных по подготовке подразделений вооруженных сил (1,5 тыс. военнослужащих от США еще 1,5 тыс. от других стран-членов НАТО), украинско-американских "Репид Трайдент" (1 тыс. военнослужащих от США еще 1 тыс. от других стран-членов НАТО) и "Си Бриз" (1 тыс. военнослужащих от США еще 1 тыс. от других стран-членов НАТО), украинско-британских "Вориер Вотчер" (до 300 военнослужащих от Великобритании), украинско-молдовских "Юг" (до 100 военнослужащих от Молдовы) и украинско-румынских "Риверайн" (до 200 военнослужащих от Румынии).

Расходы на учения в размере 63,8 млн гривен выделяются из государственного бюджета на 2020 год из средств, предусмотренных Министерству обороны, так же предусмотрена финансовая поддержка от других государств.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в Украине начались многонациональные масштабные учения "Rapid Trident-2019".

Также сообщалось, что в Одессе пройдут учения Украины и НАТО.