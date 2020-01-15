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  • "Нерушимая устойчивость - 2020": в Одессе пройдут учения Украины и НАТО
15 января 2020, среда, 18:00 69
Политика 2020-01-15T18:03:14+02:00
Українські Новини
"Нерушимая устойчивость - 2020": в Одессе пройдут учения Украины и НАТО

"Нерушимая устойчивость - 2020": в Одессе пройдут учения Украины и НАТО

Ярина Вацяк
Нерушимая устойчивость, Coherent Resilience, Нато, Военные учения

В Одессе пройдут совместные учения Украины и Организации Североатлантического договора (НАТО) "Нерушимая устойчивость - 2020" (Coherent Resilience 2020) по защите инфраструктуры в Черноморском регионе 5-9 октября 2020 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

В среду, 15 января, в рамках визита вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе был подписан соответствующий документ с заместителем Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности послом Беттиной Каденбах.

Целью учений является слаженная, своевременная и грамотная реакция на кибератаки, нападения на порты, захват транспортных путей и другие угрозы.

В учениях примут участие более 200 специалистов: с украинской стороны - представители более 20 ведомств, среди которых Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Министерство обороны, Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, Министерство энергетики и защиты окружающей среды, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство инфраструктуры, Министерство культуры, молодежи и спорта и другие.

Со стороны НАТО на учениях будут представители центров передового опыта НАТО (в частности по энергобезопасности, кибербезопасности и морской безопасности), представительства НАТО в Украине, а также к учениям присоединится Европейский центр опыта по противодействию гибридным угрозам.

По результатам учений Высшая морская школа США оценит сильные и слабые стороны взаимодействия и предоставят детальный анализ и рекомендации в начале 2021 года.

Как сообщали Українськi Новини, ВСУ создает экспериментальную бригаду по стандартам НАТО.

Тем временем, Украина заплатит добровольный взнос в НАТО в размере 850 тысяч евро.

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