Сегодня в Украине стартовали украинско-американские командно-штабные учения с привлечением войск "Rapid Trident-2019".Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українські Новини.

Военные учения начались на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного на Львовщине.

В этом году к проведению обучения привлечено более 3,5 тыс. военнослужащих из 14 стран мира. Кроме Украины и США, к учениям привлечены военнослужащие из Канады, Болгарии, Грузии, Италии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Турции и Великобритании. Крупнейшие иностранные контингенты - от армий США и Канады. Всего около 500 человек.

Целью "Rapid Trident-2019" является повышение уровня совместимости между подразделениями и штабами Вооруженных Сил Украины, США, других государств-членов и партнеров НАТО.

Отмечается, что военные украинской 10-й горно-штурмовой бригады впервые будут проходить обучение на равне с военными НАТО.

От украинской стороны соруководителем обучения назначен заместитель командующего - начальник управления подготовки оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВС Украины полковник Александр Жакун, от Вооруженных сил США - полковник Тимоти Кливленд.

В Украине начались многонациональные масштабные учения "Rapid Trident-2019". Фото: mil.gov.ua

Отмечается, что большинство украинских военнослужащих имеют опыт участия в боевых действиях в районе проведения АТО / ООС на территории Донецкой и Луганской областей. Кроме того, в командно-штабной фазы учений привлекаются украинские армейцы из состава многонациональной литовско-польско-украинской бригады, которая была создана в 2014 году.

Как сообщали Українські Новини, многонациональные военные учения "Rapid Trident-2018" продлились до 15 сентября.