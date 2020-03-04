Новый министр Кабмина Немчинов голосовал и агитировал за Порошенко и даже участвовал в праймериз его партии

Верховная Рада в среду назначила министром Кабинета Министров Олега Немчинова. Полгода назад министр участвовал в праймериз партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность". Об этом свидетельствует его пост в Facebook за июнь 2019 года. "Друзья, если у вас есть время и желание поддержать 4 июня мою кандидатуру в праймериз в списке "Европейской солидарности" регистрируйтесь для голосования на сайте", - написал он. Скриншот: Facebook\/Олег Немчинов Отметим, что в это время Зеленский уже был на должности президента. 21 апреля 2019 года Немчинов выступил в поддержку спорного закона о государственной языке. Зеленский в то время просил Порошенко его не подписывать, а сам обещал проанализировать и поменять закон, хотя так и не сделал этого став президентом. Немчинов поддержал закон о госязыке. Скриншот: Facebook\/Олег Немчинов В апреле 2019 Олег Немчинов прямо признавался у себя в фейсбуке, что голосовал за Порошенко на выборах и принадлежит к "25% его сторонников". Свое негативное мнение о Зеленском он высказывал на фоне ирогических заставок. Олег Немчинов во сремя избирательноц кампании регулярно постил новости в поддержку Порошенко и с критикой Зеленского. Немчинов голосовал за Порошенко. Скриншот: Facebook\/Олег Немчинов Немчинов высмеивает Зеленского. Скриншот: Facebook\/Олег Немчинов Даже после инаугурации Олег Немчинов называет Зеленского "Президентом Голобородько". Немчинов называет Зеленского "президентом Голобородько". Скриншот: Facebook\/Олег НемчиновОт выступлений Зеленского будущему министру становится грустно. Немчинову грустно от выступлений Президента Зеленского. Скриншот: Facebook\/Олег НемчиновРанее Українські Новини писали, что известно о новом министре Кабинета Министров. . Президент Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта, на котором утвердили новый состав Кабмина. Ранее сообщалось о том, что Дениса Шмыгаля назначили новым премьер-министром.