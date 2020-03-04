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  • Новый министр Кабмина Немчинов голосовал и агитировал за Порошенко и даже участвовал в праймериз его партии
04 марта 2020, среда, 22:10 139
Кабмин 2020-03-04T22:23:10+02:00
Українські Новини
Новый министр Кабмина Немчинов голосовал и агитировал за Порошенко и даже участвовал в праймериз его партии

Новый министр Кабмина Немчинов голосовал и агитировал за Порошенко и даже участвовал в праймериз его партии

Валерия Драгомирова
Кабмин, Порошенко Петр, Евросолидарность, Олег Немчинов
Олег Немчинов. Фото: facebook.com/oleh.nemchinov
Олег Немчинов. Фото: facebook.com/oleh.nemchinov

Верховная Рада в среду назначила министром Кабинета Министров Олега Немчинова. Полгода назад министр участвовал в праймериз партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность". Об этом свидетельствует его пост в Facebook за июнь 2019 года.


"Друзья, если у вас есть время и желание поддержать 4 июня мою кандидатуру в праймериз в списке "Европейской солидарности" регистрируйтесь для голосования на сайте", - написал он.

Скриншот: Facebook/Олег НемчиновСкриншот: Facebook/Олег Немчинов


Отметим, что в это время Зеленский уже был на должности президента.

21 апреля 2019 года Немчинов выступил в поддержку спорного закона о государственной языке. Зеленский в то время просил Порошенко его не подписывать, а сам обещал проанализировать и поменять закон, хотя так и не сделал этого став президентом.

Немчинов поддержал закон о госязыке. Скриншот: Facebook/Олег НемчиновНемчинов поддержал закон о госязыке. Скриншот: Facebook/Олег Немчинов

В апреле 2019 Олег Немчинов прямо признавался у себя в фейсбуке, что голосовал за Порошенко на выборах и принадлежит к "25% его сторонников". Свое негативное мнение о Зеленском он высказывал на фоне ирогических заставок. Олег Немчинов во сремя избирательноц кампании регулярно постил новости в поддержку Порошенко и с критикой Зеленского.


Немчинов голосовал за Порошенко. Скриншот: Facebook/Олег Немчинов

Немчинов высмеивает Зеленского. Скриншот: Facebook/Олег Немчинов

Даже после инаугурации Олег Немчинов называет Зеленского "Президентом Голобородько".

Немчинов называет Зеленского "президентом Голобородько". Скриншот: Facebook/Олег НемчиновОт выступлений Зеленского будущему министру становится грустно.

Немчинову грустно от выступлений Президента Зеленского. Скриншот: Facebook/Олег Немчинов
Ранее Українські Новини писали, что известно о новом министре Кабинета Министров. . 

Президент Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта, на котором утвердили новый состав Кабмина.

Ранее сообщалось о том, что Дениса Шмыгаля назначили новым премьер-министром.




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