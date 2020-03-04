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04 марта 2020, среда, 19:42 219
Верховная Рада и партии 2020-03-04T19:43:06+02:00
Українські Новини
Зеленский подошел к депутату "Евросолидарности" и попросил не переходить на личности

Зеленский подошел к депутату "Евросолидарности" и попросил не переходить на личности

Валерия Драгомирова
Внеочередное заседание, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Рада 9 созыва

В среду на внеочередном заседании Верховной Рады президент Владимир Зеленский подошел к депутату Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексею Гончаренко и попросил не переходить на личности при выступлении.

Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Многие пишут, что сказал Зеленский? Зеленский подошел и сказал: не переходите со мной на личности", - сказал Гончаренко.

Политик заявил, что относится к ситуации философски, и назвал Зеленского главным оппозиционером в стране, который забыл, что он сам предложил предыдущее правительство.

"А личности, Владимир Александрович, они как раз и становятся политиками. Не персонажи сериалов, а только личности. И если вы хотите остаться в истории Украины — Президентом, то вам придется стать этой личностью, а не продолжать быть героем сериала. При том, посредственного", - добавил депутат.

До этого Гончаренко выступил с трибуны парламента с критикой президента, его речь депутаты от "Слуги народа" заглушали криками и стуками.

"Я никак не мог понять, кто это выступает: Голобородько или Зеленский. Если Голобородько, то в конце должен был появиться автомат, а если Зеленский, то к кому вы обращались? Вы привели это правительство к власти", - сказал Гончаренко с трибуны.

Как сообщали Українськi Новини, в среду Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

На заседании парламента в среду Зеленский заявил, что ему не стыдно за Кабинет Министров, но ему хотелось бы им и гордиться.





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