Зеленський підійшов до депутата "Євросолідарності" і попросив не переходити на особистості

У середу на позачерговому засіданні Верховної Ради президент Володимир Зеленський підійшов до депутата Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка і попросив не переходити на особистості при виступі.

Про це депутат повідомив у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Багато пишуть, що сказав Зеленський? Зеленський підійшов і сказав: не переходьте зі мною на особистості", - сказав Гончаренко.

Політик заявив, що ставиться до ситуації по-філософськи, і назвав Зеленського головним опозиціонером в країні, який забув, що він сам запропонував попередній уряд.

"А особистості, Володимир Олександрович, вони якраз і стають політиками. Не персонажі серіалів, а тільки особистості. І якщо ви хочете залишитись в історії України — Президентом, то вам доведеться стати цією особистістю, а не продовжувати бути героєм серіалу. При тому, посереднього", - додав депутат.

До цього Гончаренко виступив з трибуни парламенту з критикою президента, його промову депутати від "Слуги народу" заглушали криками і стукотом.



"Я ніяк не міг зрозуміти, хто це виступає: Голобородько чи Зеленський. Якщо Голобородько, то наприкінці мав з'явитися автомат, а якщо Зеленський, то до кого ви зверталися? Ви привели цей уряд до влади", - сказав Гончаренко з трибуни.

Як повідомляли "Українські Новини", у середу Рада прийняла відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

На засіданні парламенту в середу Зеленський заявив, що йому не соромно за Кабінет Міністрів, але йому хотілося б ним і пишатися.