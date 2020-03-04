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04 березня 2020, середа, 17:06 7
Політика 2020-03-04T17:45:02+02:00
Українські Новини
Можливий финистр фінансів Уманський заробив в "Укргазбанку" 306 тис. гривень в 2019

Можливий финистр фінансів Уманський заробив в "Укргазбанку" 306 тис. гривень в 2019

Ольга Фандорина
Кабмін, Верховна Рада, Ігор Уманський, Відставка Кабміну
Ігор Уманський. Скріншот: ІА
Ігор Уманський. Скріншот: ІА "Українські Новини"/Youtube

Кандидат на посаду міністра фінансів Ігор Уманський, який раніше дав Українським Новинам вичерпне інтерв'ю, задекларував 306 тис. гривень доходу за 2019 рік.

Про це свідчать дані його декларації, передають Українські Новини.

зокрема, Уманський задекларував 303,2 тис. гривень зарплати в Укргазбанку, а також 2,9 тис. гривень від профспілки Укргазбанку.

Разом з тим він має 61,1 тис. гривень на рахунках Укргазбанку, у його дружини – 34,5 тис. гривень в тому ж банку.

При цьому вони разом задекларували 25 тис. доларів і 12 тис. євро готівкою.

У дружини Уманського є автомобіль Mercedes-Benz S500L 4matic 2010 року.

Також у нього і його сім'ї у власності знаходяться 2 земельних ділянки, 3 квартири та гараж 42,3 кв. м, який був куплений в 2019 році в Києві за 227,3 тис. гривень.

Також у його власності знаходиться недобудований будинок в Київській області.

У власності дружини Уманського є шуба Braschi, годинник Harry Winston, ряд ювелірних виробів ювелірного дому "Лабортас".

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський пропонує на посаду міністра економіки Романа Жуковського, міністра фінансів Ігоря Уманського, міністра закордонних справ - віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулебу, міністра оборони - Андрія Тарана.

Також Ігор Уманський який входив в список потенційних претендентів на пост глави уряду і Національного банку України вважає цілком реальним збільшення зростання ВВП країни до 7% у найближчі роки.

Раніше Уманський виступав за швидку зміну керівництва Національного банку.

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