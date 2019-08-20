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20 августа 2019, вторник, 16:00 89
Политика 2019-08-20T16:06:53+03:00
Українські Новини
Правление НБУ надо менять как можно скорее, они наносят вред экономике, - Уманский

Правление НБУ надо менять как можно скорее, они наносят вред экономике, - Уманский

Игорь Уманский
Игорь Уманский

Игорь Уманский, который называется в числе претендентов на должность премьер-министра или главы Национального банка за скорейшую смену руководства Национального банка.

Об этом он сообщил в интервью журналисту Юрию Дощатову, передают Українські Новини.

"Надо ли менять совет Национального банка? Скажу так, позиция совета НБУ более адекватна, чем позиция правления. Я считаю, что совет Национального банка менять не нужно. Определенных людей можно, но весь совет я бы не менял. А вот правление, я считаю, нужно менять, и как можно скорее. Они наносят вред экономике. Они сознательно остуживают экономическое развитие в стране. Они сознательно делают все возможное и невозможное, чтоб была снижена кредитная активность", - сказал Уманский.

Он уточнил, что это распространенная практика, когда при смене Президента меняется и руководство Центробанка.

"Независимость национального банка должна проявляться в принятии независимых решений от политических интересов, тех или иных должностных лиц в государстве", - добавил Игорь Уманский.

Как сообщали Українські Новини, Уманский числится среди претендентов на пост премьер-министра Украины.

В то же время "Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера.

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