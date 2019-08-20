Правление НБУ надо менять как можно скорее, они наносят вред экономике, - Уманский

Игорь Уманский, который называется в числе претендентов на должность премьер-министра или главы Национального банка за скорейшую смену руководства Национального банка.\r\nОб этом он сообщил в интервью журналисту Юрию Дощатову, передают Українські Новини.\r\n"Надо ли менять совет Национального банка? Скажу так, позиция совета НБУ более адекватна, чем позиция правления. Я считаю, что совет Национального банка менять не нужно. Определенных людей можно, но весь совет я бы не менял. А вот правление, я считаю, нужно менять, и как можно скорее. Они наносят вред экономике. Они сознательно остуживают экономическое развитие в стране. Они сознательно делают все возможное и невозможное, чтоб была снижена кредитная активность", - сказал Уманский.\r\nОн уточнил, что это распространенная практика, когда при смене Президента меняется и руководство Центробанка.\r\n"Независимость национального банка должна проявляться в принятии независимых решений от политических интересов, тех или иных должностных лиц в государстве", - добавил Игорь Уманский.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Уманский числится среди претендентов на пост премьер-министра Украины.\r\nВ то же время "Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера.