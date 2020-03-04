Кабмин провалил коммуникационную кампанию по уменьшению платежек за тепло, — Зеленский

На внеочередном заседании Верховной Рады, президент Владимир Зеленский заявил, что Кабинет Министров провалил коммуникационную кампанию относительно действий, направленных на уменьшение платы за тепло для населения.

Об этом он сказал в ходе своего выступления в Верховной Раде, передают Українськi Новини.

"Считаю, что правительство провалило разъяснительную кампанию, коммуникацию и работу с местной властью для того, чтобы люди во всех регионах почувствовали у себя уменьшение платежки за тепло", — сказал он.

Зеленский отметил, что люди запутались с платежками в январе и феврале, в частности из-за платежек за транспортировку газа.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский во время выступления в Раде отметил, что реальный план по повышению пенсий отсутствует.

Также президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде рассказал о том, сколько недополучил бюджет средств из-за контрабанды.

Верховная Рада открыла внеочередное пленарное заседание для рассмотрения вопроса по Кабинету Министров и заслушивания отчета правоохранителей. В зале присутствует Президент Владимир Зеленский, а также члены Кабмина во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.