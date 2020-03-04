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  • Кабмин провалил коммуникационную кампанию по уменьшению платежек за тепло, — Зеленский
04 марта 2020, среда, 16:38 102
Политика 2020-03-04T16:47:19+02:00
Українські Новини
Кабмин провалил коммуникационную кампанию по уменьшению платежек за тепло, — Зеленский

Кабмин провалил коммуникационную кампанию по уменьшению платежек за тепло, — Зеленский

Кира Молчанова
Верховная Рада, Зеленский Владимир, Алексей Гончарук
Зеленский в Раде. Фото: Українське Фото
Зеленский в Раде. Фото: Українське Фото

На внеочередном заседании Верховной Рады, президент Владимир Зеленский заявил, что Кабинет Министров провалил коммуникационную кампанию относительно действий, направленных на уменьшение платы за тепло для населения.

Об этом он сказал в ходе своего выступления в Верховной Раде, передают Українськi Новини.

"Считаю, что правительство провалило разъяснительную кампанию, коммуникацию и работу с местной властью для того, чтобы люди во всех регионах почувствовали у себя уменьшение платежки за тепло", — сказал он.

Зеленский отметил, что люди запутались с платежками в январе и феврале, в частности из-за платежек за транспортировку газа.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский во время выступления в Раде отметил, что реальный план по повышению пенсий отсутствует.

Также президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде рассказал о том, сколько недополучил бюджет средств из-за контрабанды.

Верховная Рада открыла внеочередное пленарное заседание для рассмотрения вопроса по Кабинету Министров и заслушивания отчета правоохранителей. В зале присутствует Президент Владимир Зеленский, а также члены Кабмина во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

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