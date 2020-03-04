Кабмін провалив комунікаційну кампанію щодо зменшення платіжок за тепло, — Зеленський

На позачерговому засіданні Верховної Ради, президент Володимир Зеленський заявив, що Кабінет Міністрів провалив комунікаційну кампанію щодо дій, спрямованих на зменшення плати за тепло для населення.

Про це він сказав в ході свого виступу у Верховній Раді, передають Українські Новини.

"Вважаю, що уряд провалив роз'яснювальну кампанію, комунікацію та роботу з місцевою владою для того, щоб люди у всіх регіонах відчули у себе зменшення платіжки за тепло", — сказав він.

Зеленський зазначив, що люди заплуталися з платіжками в січні і лютому, зокрема через платіжки за транспортування газу.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський під час виступу в Раді зазначив, що реальний план по підвищенню пенсій відсутній.

Також президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді розповів про те, скільки недоотримав бюджет коштів через контрабанду.

Верховна Рада відкрила позачергове пленарне засідання для розгляду питання щодо Кабінету Міністрів та заслуховування звіту правоохоронців. У залі присутній Президент Володимир Зеленський, а також члени Кабміну на чолі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.