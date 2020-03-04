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04 березня 2020, середа, 16:38 10
Політика 2020-03-04T18:45:03+02:00
Українські Новини
Кабмін провалив комунікаційну кампанію щодо зменшення платіжок за тепло, — Зеленський

Кабмін провалив комунікаційну кампанію щодо зменшення платіжок за тепло, — Зеленський

Кира Молчанова
Верховная Рада, Володимир Зеленський, Олексій Гончарук
Зеленський в Раді. Фото: Українське Фото
Зеленський в Раді. Фото: Українське Фото

На позачерговому засіданні Верховної Ради, президент Володимир Зеленський заявив, що Кабінет Міністрів провалив комунікаційну кампанію щодо дій, спрямованих на зменшення плати за тепло для населення.

Про це він сказав в ході свого виступу у Верховній Раді, передають Українські Новини.

"Вважаю, що уряд провалив роз'яснювальну кампанію, комунікацію та роботу з місцевою владою для того, щоб люди у всіх регіонах відчули у себе зменшення платіжки за тепло", — сказав він.

Зеленський зазначив, що люди заплуталися з платіжками в січні і лютому, зокрема через платіжки за транспортування газу.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський під час виступу в Раді зазначив, що реальний план по підвищенню пенсій відсутній.

Також президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді розповів про те, скільки недоотримав бюджет коштів через контрабанду.

Верховна Рада відкрила позачергове пленарне засідання для розгляду питання щодо Кабінету Міністрів та заслуховування звіту правоохоронців. У залі присутній Президент Володимир Зеленський, а також члени Кабміну на чолі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

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