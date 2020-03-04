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04 березня 2020, середа, 16:35 12
Верховна Рада і партії 2020-03-04T18:45:03+02:00
Українські Новини
У "Слузі народу" розповіли, скільки кандидатів відсутні в новому Кабміні

У "Слузі народу" розповіли, скільки кандидатів відсутні в новому Кабміні

Елизавета Кесельман
Кабмін, Верховна Рада України, Партія
Слуга народу. Фото: Facebook/Слуга народу
Слуга народу. Фото: Facebook/Слуга народу

Після зборів фракції "Слуга народу", в ході якого частково визначили новий склад уряду, а також попередньо нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в команді Президента Володимира Зеленського немає кандидатур на посади міністрів освіти, культури та економіки.

Про це повідомила депутат Ради від "Слуги народу" Ірина Верещук, передають Українські Новини.

"Не вистачає Міністерства освіти, не вистачає Міністерства культури і Хв-АПК, тобто економіки зараз", - сказала вона.

Верещук зазначила, що не всі нестачі кандидатів пов'язані з відмовою бути призначеними на посаду.

Депутат зазначила, що партія і команда Президента буде шукати кандидатур після розгляду зміни складу Кабінету Міністрів у парламенті в середу.

За словами політика, члени фракції звертали увагу на те, що серед кандидатур у Кабміні недостатньо жінок.

Як повідомляли Українські Новини, 3 лютого Зеленський запропонував на посаду міністра економіки Романа Жуковського, міністра фінансів Ігоря Уманського, міністра закордонних справ - віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби, міністра оборони - Андрія Тарана.

Також Зеленський виступає у Раді, де мають розглядати новий Кабмін.

Крім того, "Слуга народу" ініціює позачергове засідання Ради для розгляду відставки Рябошапки.

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