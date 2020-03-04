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04 березня 2020, середа, 16:24 7
Президент 2020-03-04T19:45:05+02:00
Українські Новини
Виглядає так, ніби контрабанда відправила Митницю в нокаут, - Зеленський

Виглядає так, ніби контрабанда відправила Митницю в нокаут, - Зеленський

Анна Рудык
Верховна Рада, Державний бюджет, Володимир Зеленський, Митниця
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Сьогодні, 4 березня, Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді розповів про те, скільки недоотримав бюджет за контрабанди.

"Нам розповідали про безкомпромісну і рішучу боротьбу з контрабандою. Виглядає так, ніби в цьому бою контрабанда відправила Митницю в нокаут", - сказав Президент.

При цьому він додав, що це стало однією з причин невиконання державного бюджету.

За даними Президента, держбюджет недоотримав близько 13 млрд гривень.

"І це треба міняти. Дуже треба", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада відкрила позачергове пленарне засідання для розгляду питання щодо Кабінету Міністрів та заслуховування звіту правоохоронців. У залі присутній Президент Володимир Зеленський, а також члени Кабміну на чолі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Тим часом правоохоронний комітет радить Раді визначитися з проєктом постанови про висловлення недовіри Рябошапці. 28 лютого Президент Володимир Зеленський попросив Раду зібратися 4 березня на позачергове засідання для розгляду питання щодо Кабінету Міністрів та заслуховування звіту правоохоронців.

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