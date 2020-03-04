Зеленский прибыл на совещание "Слуги народа" в Раде

Президент Владимир Зеленский прибыл на совещание фракции "Слуга народа" в Верховной Раде перед внеочередным заседанием парламента в среду, 4 марта.

Об этом журналистам сообщил заместитель председателя фракции Николай Тищенко, передают Українськi Новини.

"Да, Президент под куполом", - сказал он.

Тищенко отметил, что фракция и команда Зеленского проводит совещание относительно кандидатуры министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова.

Как сообщали Українські Новини, фракция "Слуга народа" в Раде намерена провести собрание с участием Зеленского и вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Денисом Шмыгалем перед внеочередным заседанием парламента в среду.

2 марта представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук сообщил, что Зеленский намерен присутствовать на внеочередном заседании Рады 4 марта.



Тем временем Зеленский предложил кандидатуры в новый Кабмин. По словам депутата Дубинского, премьер-министром хотят назначить Шмыгаля, министром экономики - Жуковского, Минагропромышленности - Милованова.