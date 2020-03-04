Рада відкрила позачергове засідання, де мають розглядати новий Кабмін. Пряма трансляція

Верховна Рада відкрила позачергове пленарне засідання для розгляду питання щодо Кабінету Міністрів та заслуховування звіту правоохоронців, після того, як президент Володимир Зеленський прибув на засідання фракції "Слуга народу".

Про це оголосив голова парламенту Дмитро Разумков, передають Українські Новини.

"Позачергове пленарне засідання Верховної Ради оголошую відкритим", - сказав він.

У залі зареєструвалися 347 парламентаріїв.

У залі присутній Президент Володимир Зеленський, а також члени Кабміну на чолі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Як повідомляли Українські Новини, 28 лютого Президент Володимир Зеленський попросив Раду зібратися 4 березня на позачергове засідання для розгляду питання щодо Кабінету Міністрів та заслуховування звіту правоохоронців.



Раніше повідомлялося, що фракція "Слуга народу" в Раді має намір провести збори за участю Зеленського і віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля перед позачерговим засіданням парламенту у середу.