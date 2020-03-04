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04 марта 2020, среда, 15:45 341
Кабмин 2020-03-04T15:49:12+02:00
Українські Новини
Кто такой возможный министр по делам ветеранов Сергей Бессараб

Кто такой возможный министр по делам ветеранов Сергей Бессараб

Кира Молчанова
Кабмин, Кабинет Министров, Алексей Гончарук, Сергей Бессараб
Сергей Бессараб. Фото: uk.wikipedia.org
Сергей Бессараб. Фото: uk.wikipedia.org

Сегодня на внеочередном заседании Верховная Рада может назначить министром по делам ветеранов Сергея Бессараба.

Кто он и кем работал до настоящего мнения, сообщают Українські Новини.

Бессараб родился в 1955 году в Старых Кодаках (Днепропетровская область).

До войны занимал различные руководящие должности, в том числе, в 2000-х возглавлял территориальное управление "Север", при Януковиче — был первым заместителем командующего сухопутных войск.

В 2014 году был уволен в рамках люстрации.

Однако позже в закон внесли изменения, позволив Президенту оставлять на должностях "ценных" военных, тогда Бессараб вернулся на службу.

С 2015 года — заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил.

Как сообщали Українські Новини, накануне в Раде прошло заседание фракции "Слуга народа", на котором Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром.

3 февраля Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуры в новый Кабмин.

Однако 3 кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля.

 

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