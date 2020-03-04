Кто такой возможный министр по делам ветеранов Сергей Бессараб

Сегодня на внеочередном заседании Верховная Рада может назначить министром по делам ветеранов Сергея Бессараба.

Кто он и кем работал до настоящего мнения, сообщают Українські Новини.

Бессараб родился в 1955 году в Старых Кодаках (Днепропетровская область).

До войны занимал различные руководящие должности, в том числе, в 2000-х возглавлял территориальное управление "Север", при Януковиче — был первым заместителем командующего сухопутных войск.

В 2014 году был уволен в рамках люстрации.

Однако позже в закон внесли изменения, позволив Президенту оставлять на должностях "ценных" военных, тогда Бессараб вернулся на службу.

С 2015 года — заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил.

Как сообщали Українські Новини, накануне в Раде прошло заседание фракции "Слуга народа", на котором Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром.

3 февраля Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуры в новый Кабмин.

Однако 3 кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля.