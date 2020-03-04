Что известно о новом министре по делам ветеранов Сергее Бессарабе

На внеочередном заседании Верховная Рада назначила министром по делам ветеранов Сергея Бессараба. За соответствующее решение проголосовал 277 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Бессараб родился в 1955 году в Старых Кодаках (Днепропетровская область).

До войны занимал различные руководящие должности, в том числе, в 2000-х возглавлял территориальное управление "Север", при Януковиче — был первым заместителем командующего сухопутных войск.

В 2014 году был уволен в рамках люстрации.

Однако позже в закон внесли изменения, позволив Президенту оставлять на должностях "ценных" военных, тогда Бессараб вернулся на службу.

С 2015 года — заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил.

Как сообщали Українські Новини, Рада утвердила список министров Кабмина. Новым премьер-министром стал Денис Шмыгаль.

Также свои места сохранили Арсен Аваков, Михаил Федоров, Владислав Криклий, Малюська, а Вадим Пристайко получил новую должность.