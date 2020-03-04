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04 марта 2020, среда, 22:05 45
Кабмин 2020-03-04T22:05:45+02:00
Українські Новини
Что известно о новом министре по делам ветеранов Сергее Бессарабе

Что известно о новом министре по делам ветеранов Сергее Бессарабе

Кира Молчанова
Кабинет Министров, Назначения, Кабмин Шмыгаля, Сергей Бессараб, Министр по делам ветеранов
Сергей Бессараб. Фото: uk.wikipedia.org
Сергей Бессараб. Фото: uk.wikipedia.org

На внеочередном заседании Верховная Рада назначила министром по делам ветеранов Сергея Бессараба. За соответствующее решение проголосовал 277 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Бессараб родился в 1955 году в Старых Кодаках (Днепропетровская область).

До войны занимал различные руководящие должности, в том числе, в 2000-х возглавлял территориальное управление "Север", при Януковиче — был первым заместителем командующего сухопутных войск.

В 2014 году был уволен в рамках люстрации.

Однако позже в закон внесли изменения, позволив Президенту оставлять на должностях "ценных" военных, тогда Бессараб вернулся на службу.

С 2015 года — заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил.

Как сообщали Українські Новини, Рада утвердила список министров Кабмина. Новым премьер-министром стал Денис Шмыгаль.

Также свои места сохранили Арсен Аваков, Михаил Федоров, Владислав Криклий, Малюська, а Вадим Пристайко получил новую должность.

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