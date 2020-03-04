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04 березня 2020, середа, 15:31 5
Верховна Рада і партії 2020-03-04T15:32:08+02:00
Українські Новини
"Слуга народу" проведе збори за участю Зеленського та Шмигаля перед позачерговим засіданням Ради

"Слуга народу" проведе збори за участю Зеленського та Шмигаля перед позачерговим засіданням Ради

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, Слуга народу, Денис Шмигаль, позачергове засідання
Верховна Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. фото: Facebook/Слуга народу

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді проведе збори за участю президента Володимира Зеленського та віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля перед позачерговим засіданням парламенту у середу, 4 березня.

Про це лідер партії, перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Так, буде. О 14:30. Кадрові зміни, кандидатура прем'єр-міністра. Він (Шмигаль) нам обіцяє дати бачення економічне, тому що вчора це була більш кадрова розмова", - сказав він.

Корнієнко зазначив, що фракція заслухає доповідь кандидата на пост прем'єра Шмигаля про його майбутню діяльність, і що очікується участь у зборах президента Володимира Зеленського.

Лідер партії додав, що у фракції достатньо голосів для відправки чинного прем'єра Олексія Гончарука у відставку і призначення замість нього Шмигаля.

Як повідомляли Українські Новини, 3 березня Зеленський запропонував кандидатуру віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля на пост прем'єр-міністра.

Рада розгляне питання діяльності Кабінету Міністрів, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України (СБУ) на позачерговому засіданні парламенту 4 березня.

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