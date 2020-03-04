"Слуга народу" проведе збори за участю Зеленського та Шмигаля перед позачерговим засіданням Ради

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді проведе збори за участю президента Володимира Зеленського та віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля перед позачерговим засіданням парламенту у середу, 4 березня.

Про це лідер партії, перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Так, буде. О 14:30. Кадрові зміни, кандидатура прем'єр-міністра. Він (Шмигаль) нам обіцяє дати бачення економічне, тому що вчора це була більш кадрова розмова", - сказав він.

Корнієнко зазначив, що фракція заслухає доповідь кандидата на пост прем'єра Шмигаля про його майбутню діяльність, і що очікується участь у зборах президента Володимира Зеленського.

Лідер партії додав, що у фракції достатньо голосів для відправки чинного прем'єра Олексія Гончарука у відставку і призначення замість нього Шмигаля.

Як повідомляли Українські Новини, 3 березня Зеленський запропонував кандидатуру віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля на пост прем'єр-міністра.

Рада розгляне питання діяльності Кабінету Міністрів, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України (СБУ) на позачерговому засіданні парламенту 4 березня.