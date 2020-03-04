Гривна начала дорожать после длительного падения: НБУ повысил курс нацвалюты

Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 5 марта, на 0,68 коп. до 24,9243 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 4 марта, на 15,90 коп. до 24,9311 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как доллар продолжает стремительно расти, в среду, 4 марта, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 3 марта, повысился на 2 копейки и составляет 3,36 гривен за 10 рублей.

А курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 3 марта на 11,89 коп. до 25,0819 UAH/USD, курс покупки повысился на 14,03 коп. до 24,7794 UAH/USD.