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  • Гривна начала дорожать после длительного падения: НБУ повысил курс нацвалюты
04 марта 2020, среда, 14:46 88
Экономика 2020-03-04T14:46:52+02:00
Українські Новини
Гривна начала дорожать после длительного падения: НБУ повысил курс нацвалюты

Гривна начала дорожать после длительного падения: НБУ повысил курс нацвалюты

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, Курс гривны на завтра
Гривна. Фото: НБУ
Гривна. Фото: НБУ

Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 5 марта, на 0,68 коп. до 24,9243 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 4 марта, на 15,90 коп. до 24,9311 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как доллар продолжает стремительно расти, в среду, 4 марта, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 3 марта, повысился на 2 копейки и составляет 3,36 гривен за 10 рублей.

А курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 3 марта на 11,89 коп. до 25,0819 UAH/USD, курс покупки повысился на 14,03 коп. до 24,7794 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке  во вторник снизился на 9 коп. до 24,98 UAH/USD после снижения в понедельник на 24 коп.

 
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