НБУ підвищив курс гривні на четвер

Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 5 березня, на 0,68 коп. до 24,9243 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 4 березня, на 15,90 коп. до 24,9311 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як долар продовжує стрімко зростати, в середу, 4 березня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 3 березня, підвищився на 2 копійки і становить 3,36 грн за 10 рублів.

А курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 3 березня на 11,89 коп. до 25,0819 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 14,03 коп. до 24,7794 UAH/USD.