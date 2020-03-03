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03 марта 2020, вторник, 21:55 131
Верховная Рада и партии 2020-03-03T21:55:50+02:00
Українські Новини
Против отставки Гончарука в "Слуге народа" выступили лишь трое депутатов

Против отставки Гончарука в "Слуге народа" выступили лишь трое депутатов

Елизавета Кесельман
Кабмин, Верховная Рада, Гончарук, Партия
Алексей Гончарук. Фото: КМУ
Алексей Гончарук. Фото: КМУ

Депутат Верховной Рады (фракция "Слуга Народа") Максим Бужанский заявляет, что на заседании фракции только три депутата выступает против отставки премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом в Бужанский написал в своем телеграмм-канале, передают Українськi Новини.

"Завтра отправим Незнайку на Луну. Во фракции три голоса против его отставки и трое воздержавшихся", - написал депутат.

Он также сообщил, что Гончарук передал фракции, что не подавал заявление в суд с просьбой не рассматривать заявление об отставке.

"Гончарук передал, что писать не умеет, и поэтому никаких заявлений в суд с просьбой блокировать свою отставку написать не мог", - написал Бужанский.

Как сообщали Українськi Новини, Рада рассмотрит вопросы деятельности Кабинета Министров, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины (СБУ) на внеочередном заседании парламента 4 марта.

Президент Владимир Зеленский сегодня на заседании фракции предложил кандидатуру вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра.

Кроме того, Гончарук подал иск против Разумкова

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