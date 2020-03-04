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04 березня 2020, середа, 09:50 20
Верховна Рада і партії 2020-03-04T11:15:03+02:00
Українські Новини
Комітет держвлади рекомендує Раді прийняти відставку Гончарука

Комітет держвлади рекомендує Раді прийняти відставку Гончарука

Ярина Вацяк
Верховна Рада, Відставка Кабміну, Відставка Гончарука, комітет держвлади
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Прийняти відставку прем'єрміністра Олексія Гончарука рекомендує парламенту комітет Верховної Ради з питань влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики. 

Відповідне рішення прийнято на засіданні комітету в середу вранці, передають Українські Новини.

За таке рішення проголосувало 23 члени комітету, проти - 0, утрималися - 2.

Відповідну постанову про відставку прем'єра буде внесено пізніше.

Згідно з опублікованим членом комітету, депутат Ради від фракції "Слуга народу" Олександром Качурой у своєму телеграм-каналі фото заяви Гончарука про відставку, прем'єр написав його 3 березня.

При цьому Гончарук на засіданні комітету відсутній, також відсутні представники уряду.

Відповідно до законодавства, відставка прем'єра тягне за собою відставку всіх членів уряду.

Як повідомляли Українські Новини, 3 лютого Президент Володимир Зеленський запропонував запропонував кандидатури в новий Кабмін.

Також Володимир Зеленський запропонував призначити Дениса Шмигаля прем'єрміністром.

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Комітет держвлади рекомендує Раді прийняти відставку Гончарука
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