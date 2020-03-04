Сильные дожди со снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение

В то время, как в части Украины 4 марта потеплеет до +20, в некоторых областях погода ухудшилась, объявлено штормовое предупреждение в Карпатах.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также в горах сегодня мокрый снег.

"По данным Укргидрометцентра, 4 марта на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь, в горах с мокрым снегом (І уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

Также в пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что по состоянию на 6 утра дожди в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях, на остальной территории без осадков. Средняя температура воздуха +4+5. Покрытие на дорогах государственного значения сухое, в областях с осадками мокрое. На перевальных участках дорог дожди.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, на западе Украины пройдут снегопады в Карпатах, но будет до +8 тепла.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +14…+19 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +15…+20 градусов.

На востоке и юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +14…+19 градусов.

Штормовое предупреждение в Украине. Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, большинство синоптиков сходятся во мнении, что украинцев в нынешнем году ждет непростая весна: поздняя, в целом теплая, с резким переходом к летней погоде уже в мае и с осадками ниже нормы.

Ранее метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем.