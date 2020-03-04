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04 марта 2020, среда, 09:21 4091
Европа 2020-03-04T09:24:20+02:00
Українські Новини
МВФ и Всемирный банк из-за коронавируса отменили традиционную весеннюю встречу

МВФ и Всемирный банк из-за коронавируса отменили традиционную весеннюю встречу

Надежда Комендантова
МВФ, Всемирный банк, Коронавирус, коронавирус в Европе
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

МВФ и Всемирный банк последовали примеру Венецианской комиссии и отменили традиционную весеннюю встречу из-за коронавируса и приняли решение провести ежегодную весеннюю встречу в "виртуальном формате".

Об этом говорится в совместном заявлении организаций, пишет 112.ua.

В этом году совместное весеннее заседание, которое проходит в Вашингтоне, было запланировано на 13-19 апреля.

"Как и весь мир, мы глубоко обеспокоены ситуацией с коронавирусом и сопровождающей ее человеческой трагедией", - говорится в совместном заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой и президента ВБ Дэвида Малпасса. Учитывая риски для здоровья участников встречи, менеджмент МВФ и ВБ договорился реализовать "совместный план адаптации весенней встречи 2020 года к виртуальному формату".

МВФ и ВБ пообещали максимально использовать имеющиеся IT-возможности для проведения всех запланированных консультаций в онлайн-формате. Свое решение "виртуализировать" встречу МВФ и ВБ не называют ее отменой. При этом отмечается, что делегаты посещать встречу физически не будут - "с возможным исключением для незначительного количества делегатов, участвующих в официальных встречах". Регистрация на мероприятие участников всех категорий приостановлена, уже выданные аккредитации аннулируются.

На выпуск "флагманских" публикаций МВФ, таких как мировой экономический прогноз, которые ежегодно публикуются в дни весенней встречи, ситуация не повлияет, сказано в заявлении.

В последний раз график вашингтонского саммита нарушался почти двадцать лет назад, когда после терактов 11 сентября встречи были сначала отложены, а затем перенесены в другое место.

Напомним, в украинском Минздраве озвучили условия введения карантина из-за коронавируса, а в ВОЗ подтвердили, что от коронавируса смертность выше, чем от обычного гриппа.

Тем временем, из-за коронавируса Макрон перестал пожимать людям руки.

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