НАБУ відкрило справу проти Нефьодова

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило справа про можливу корупцію голови Державної митної служби Максима Нефьодова.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу "UN - сливи та груші".

Зазначається, що справу завели за рішенням суду.

"Згідно з заявою про злочин, Нефmjдов і група невідомих систематично отримували хабарі за поставки горючих і несертифікованих панелей на ринок України на підставі фіктивного аудиту заводів-постачальників", - йдеться в повідомленні.

За інформацією заявника, внаслідок таких дій державі було завдано збитків більш ніж на 40 млн гривень.

Документ: UN - сливи та груші

Як повідомляли Українські Новини, Нефьодов отримав 230 тис. гривень зарплати в грудні.

Крім того, глава митниці Нефьодов засвітився на порно-вечірці в дорогому столичному клубі.

Тим часом Максим Нефьодов задекларував 496,962 тис. гривень доходів за 2016 рік. Крім того, заступник міністра задекларував годинник Zenith El Primero Automatic, які придбав в 2008 році, а також автомобіль Infiniti EX35 (як повідомила Українським Новинам прес-служба Мінекономіки автомобіль станом на 31 березня все ще числиться в угоні).