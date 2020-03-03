Львам следует укреплять иммунитет, а Девам нельзя нагружать спину — гороскоп здоровья на среду

В то время, как во вторник астрологи советовали некоторым знакам зодиака избегать стрессов и нервного перенапряжения, в среду следует уделить внимание пищеварению и укреплению иммунитета. Подробнее о том, что звезды приготовили всем знакам зодиака на среду, 4 марта, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Во вторник звезды советуют Овнам выпивать стакан воды до еды. Это поможет избежать переедания в этот день.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день Тельцы будут чувствовать вялость и сонливость. Это очень сильно повлияет на продуктивность. Звезды советуют Тельцам пересмотреть режим сна.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Звезды советуют Близнецам не нагружать себя делами, а больше времени посвятить отдыху. Это позитивно отразится на их настроении и работоспособности.

Рак (21 июня – 22 июля)

В этот день звезды советуют Ракам исключить из рациона жирные и трудноусвояемые продукты. Лучше всего отдать предпочтение кашам, свежим овощам и фруктам.

Лев (23 июля – 22 августа)

В этот день Львам следует уделить внимание укреплению иммунитета. Звезды советуют употреблять больше витаминов, желательно в натуральном виде. Также не следует в среду находиться на сквозняке.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В среду звезды не советуют Девам нагружать спину. А вечер среды лучше всего посвятить посещению массажиста, чтобы расслабить мышцы.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В этот день Весам не следует заниматься самолечением. Звезды советуют обратиться к лечащему врачу, если что-то беспокоит. Иначе есть риск навредить своему здоровью.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

У Скорпионов будет благоприятный день для того, чтобы заняться похудением. Но звезды предупреждают, что только здоровое питание и умеренные физические нагрузки помогут сделать это без вреда для здоровья.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В этот день у Стрельцов возможны проблемы с пищеварением. Звезды советуют придерживаться в среду принципа раздельного питания, чтобы избежать проблем.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В среду звезды советуют Козерогам уделить внимание профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Также не следует забывать про диету.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Звезды советуют Водолеям добавить в рацион больше продуктов, которые содержат калий и магний. Именно они будут необходимы организму в среду.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В среду Рыбам следует пересмотреть рацион. Для того, чтобы не возникло проблем с ЖКТ в этот день, следует ислючить из рациона крупы и мясные полуфабрикаты.

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