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  • Овны столкнутся с проблемами пищеварения, а Девы будут ощущать усталость — гороскоп здоровья на вторник
02 марта 2020, понедельник, 21:07 9
Lifestyle 2020-03-02T21:07:41+02:00
Українські Новини
Овны столкнутся с проблемами пищеварения, а Девы будут ощущать усталость — гороскоп здоровья на вторник

Овны столкнутся с проблемами пищеварения, а Девы будут ощущать усталость — гороскоп здоровья на вторник

Елена Новикова
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Йога. Здоровье. Фото: pixabay
Йога. Здоровье. Фото: pixabay

Несмотря на то, что март в этом году обещает быть теплее, чем обычно, необходимо тщательно следить за своим здоровьем. Астрологи уверяют, если прислушиваться к звездам, то можно избежать некоторых осложнений со здоровьем. О том, что звезды советуют всем знакам зодиака на вторник, 3 марта, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Во вторник Овны могут столкнуться с проблемами пищеварения. Звезды советуют не употреблять тяжелую и жирную пищу в этот день. 

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день Тельцам звезды советуют позаботиться о своей нервной системе. Лучше всего избегать стресов и сильных переживаний. 

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Звезды советуют Близнецам провести небольшую диагностику совего здоровья. во вторник даже мешнки под глазами могут рассказать о начинающейся болезни. 

Рак (21 июня – 22 июля)

Во вторник Ракам следует уделить снимание суставам. Особенно, если на этот день назхначен поход в спортзал. Также в этот день может появиться утомляемость и отдышка. 

Лев (23 июля – 22 августа)

Во вторник звезды не советуют Львам заниматься самолечением. Лучше всего обратитесь к врачу, если что-то беспокоит.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девы в этот день будут ощущать очень сильную усталость. Звезды советуют разгрузить немного этот день от дел и хорошенько отдохнуть. 

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды советуют Весам устроить небольшую разгрузку нервной системе и сходить куда-нибудь развеяться. Иначе у Весов есть риск получить нервное истощение.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Во вторник Скорпионам звезды советуют уделить внимание глазам. В этот день возможна повышенная чувствительность и покраснение глаз. Лучше всего избегать длительной работы за компьютером и плохого освещения.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В этот день звезды советуют Скорпионам тщательно следить за своим рационом и режимом сна. Это поможет изавиться от постоянного ощущения вялости

Козерог (22 декабря – 19 января)

Организм Козерогов потребует кальция в этот день. Звезды советуют добавить в рацион продукты, которые его содержат, например творог. 

Водолей (20 января – 18 февраля)

Для того, чтобы уберечь печень, звезды советуют Водолеям воздержаться от приема сильнодействиющих препаратов. Лучше всего предварительно посоветуйтесь с лечащим врачем. 

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды советуют Рыбам избегать сквозняков в этот день, ведь есть риск просквозить поясницу.

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