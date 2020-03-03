Член общественного контроля НАБУ Евгений Карась нахамил депутату Полякову

Член общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины Евгений Карась грубо общался с народном депутатом Антоном Поляковым, который подал заявление о выходе из "Слуги народа" в декабре. Об этом сообщил Антон Поляков и выложил соответствующее видео на своем Telegram-канале. "Полюбуйтесь друзья на члена Общественного контроля при НАБУ, - Евгения Карася. Напомню, что этот Совет должен обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью Национального антикоррупционного бюро Украины. Моральный авторитет нации вашему вниманию. У вас ещё есть сомнения, почему НАБУ продолжает возглавлять коррупционер?", - написал Поляков. Пост депутата Полякова в Telegram На видео видно, как Карась сначала начал хамить Поякову, а потом начал высмеивать марке телефона Полякова. Он назвал депутата "никчемным созданием" и спрашивал, кем он был до того, как пришел в Верховную Раду. Как сообщали Українські Новини, депутат Поляков инициирует создание следственной комиссии по УкрБуду в связи с пропажей миллиарда долларов. Ранее он заявил, что его хотят исключить из фракции "Слуга народа" за сбор подписей за оставку генпрокурора Рябошапки.