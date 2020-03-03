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03 марта 2020, вторник, 20:00 47
Верховная Рада и партии 2020-03-03T20:04:58+02:00
Українські Новини
Член общественного контроля НАБУ Евгений Карась нахамил депутату Полякову

Член общественного контроля НАБУ Евгений Карась нахамил депутату Полякову

Таня Войтюк
НАБУ, хамство, Верховна Рада, Евгений Карась, Антон Поляков

Член общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины Евгений Карась грубо общался с народном депутатом Антоном Поляковым, который подал заявление о выходе из "Слуги народа" в декабре.

Об этом сообщил Антон Поляков и выложил соответствующее видео на своем Telegram-канале.

"Полюбуйтесь друзья на члена Общественного контроля при НАБУ, - Евгения Карася. Напомню, что этот Совет должен обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью Национального антикоррупционного бюро Украины. Моральный авторитет нации вашему вниманию. У вас ещё есть сомнения, почему НАБУ продолжает возглавлять коррупционер?", - написал Поляков.

Пост депутата Полякова в TelegramПост депутата Полякова в Telegram

На видео видно, как Карась сначала начал хамить Поякову, а потом начал высмеивать марке телефона Полякова. Он назвал депутата "никчемным созданием" и спрашивал, кем он был до того, как пришел в Верховную Раду.

Как сообщали Українські Новини, депутат Поляков инициирует создание следственной комиссии по УкрБуду в связи с пропажей миллиарда долларов.

Ранее он заявил, что его хотят исключить из фракции "Слуга народа" за сбор подписей за оставку генпрокурора Рябошапки.

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