Полный список советников и помощников Гончарука

Секретариат Кабинета Министров Украины сообщил, что по состоянию на 26 февраля 2020 года у премьер-министра Алексея Гончарука 4 штатных советника, 2 помощника и 22 внештатных советника.

Об этом говорится в ответе Кабмина на информационный запрос Українських Новин.

"По информации Департамента кадрового обеспечения Секретариата Кабинета Министров, по состоянию на 26.02.2020 штатными советниками премьер-министра Украины Гончарука А.В. является Сикора Оксана Николаевна, Гузь Марина Михайловна, Залищук Светлана Петровна, Юносова Яна Юрьевна; помощниками премьер-министра Украины Гончарука А.В. является Ходок Инна Сергеевна, Охрименко Ольга Олеговна; советниками на общественных началах - Бадахов Юрий Назирович, Бойко Наталья Андреевна, Голик Юрий Юрьевич, Горюнова Яна Вячеславовна, Гринчук Светлана Васильевна, Дугин Сергей Михайлович, Дядюра Игорь Григорьевич, Зинкин Александр Николаевич, Кобец Роман Васильевич, Котляревская Светлана Сергеевна, Куценко Дарья Владимировна, Лукерья Иван Михайлович, Миклош Иван, Мушак Алексей Петрович, Нечипоренко Оксана Игоревна, Никулин Дмитрий Александрович, Остапенко Павел Олегович, Покушение Александр Игоревич, Роднянский Александр Александрович, Симоненко Елена Анатольевна, Славский Александр Владимирович, Харт Джеймс Джеффри Джек", - сказано в ответе.

Напомним, в ноябре 2019 года у Гончарука было 4 штатных советника, 17 внештатных и 2 помощника. В октябре штатным советником премьера являлась лишь адвокат Оксана Сикора и на общественных началах - 14 советников, а в сентябре - только 10 советников на общественных началах.

Как сообщали Українські Новини, у председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова 4 штатных советника и 1 внештатный.