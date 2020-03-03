В Украине появятся электронные больничные

Кабинет Министров создал электронный реестр листов нетрудоспособности (больничных листов), которые, кстати, не так давно перестали выдавать украинцам.

Об этом министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня мы на Кабмине приняли постановление, касающееся одного из моих любимых проектов. В моем персональном списке проектов он входит в топ-20. Встречайте - электронные больничные! Над ними мы работали несколько месяцев", - написал он.

По словам Дубилета, вместо того, чтобы выписывать больничные листы на бумажных бланках, врачи будут это делать через простой веб-интерфейс с использованием цифровой подписи.

По мнению министра, это решение значительно улучшит систему больничных, так как вокруг них происходит много мошенничества. Так, по его словам, больничные можно купить в интернете за 200 гривен, а бизнес и государство тратят на ненастоящие больничные миллиарды гривен в год.

Теперь, когда они будут в электронной форме, подделывать их без участия врача будет невозможно, а врачам выписывать фейковые листья будет сложнее, потому что теперь все автоматически фиксируется и анализируется в единой электронной системе.

Также, гражданам можно будет не посещать больницу отдельно, чтобы закрыть больничный, так как врач ставит срок больничного по умолчанию и он может закрываться без отдельно посещения больницы (визит нужен, если срок закрытия больничного изменился).

Кроме этого, информация в фонд и к работодателю передается автоматически, без долгого круговорота бумажных бланков.

Также, Дубилет отметил, что эта система будет стоить для государства почти ничего, так как она будет делаться на базе уже существующего программного обеспечения Пенсионного фонда, которым бизнес и так сейчас пользуется.

Отмечается, что система запуститься уже в апреле.

ранее министр Кабмина Дмитрий Дубилет анонсировал вместе с отменой трудовых книжек запуск "электронного больничного"

Тем временем в Минздраве подсчитали, что зимой почти 6 млн человек могут переболеть гриппом, лучший профилактикой которого, по рекомендациям министерства, является вакцинация.