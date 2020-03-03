подписаться на рассылку
24.45 24.94
27.05 27.78
˟
  • Новости
  • Экономика
  • В Украине впервые могут ограничить использование воды из-за аномальной зимы
03 марта 2020, вторник, 17:23 32
Экономика 2020-03-03T17:23:19+02:00
Українські Новини
В Украине впервые могут ограничить использование воды из-за аномальной зимы

В Украине впервые могут ограничить использование воды из-за аномальной зимы

Ольга Фандорина
Вода, Засуха, Ограничение водоснабжения, аномальная зима, Госводагентство
Засуха. Фото: facebook.com/davr.gov.ua
Засуха. Фото: facebook.com/davr.gov.ua

Государственное агентство водных ресурсов Украины может впервые ограничить права водопользователей в использовании воды из-за аномально теплых осени и зимы. Об этом говорится на странице ведомства на странице в Facebook.

"Впервые за 120 лет Украина оказалась в ситуации, когда гидрометеорологические условия могут повлечь ограничение прав водопользователей в использовании воды. Для этого у Госводагентства есть все законодательные основания", - говорится в сообщении

В ведомстве отмечают, что статья 45 Водного кодекса Украины говорит, что в случае наступления маловодья права водопользователей могут быть ограничены или изменены условия водопользования, в том числе сбросы воды через плотины ГЭС.

"Вместе с тем акцентируем внимание, что в случае принятия таких мер приоритетность будет предоставляться обеспечению питьевых и бытовых нужд украинцев. По информации Укргидрометцентра, сегодня на большинстве рек Украины наблюдается низкая водность. Соответственно, в этом году на украинских реках весеннего половодья не будет", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что маловодье может привести к пересыханию малых водотоков.

"Межведомственная комиссия по согласованию режимов работы днепровских и Днестровского водохранилища в контексте таких неблагоприятных условий и выраженного маловодья согласовала соответствующие режимы работы водохранилищ в марте 2020 года", - сообщили в Госводагентстве.

Как сообщали Українські Новини, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что из-за аномально теплой зимы и из-за недостатка воды в реках в Украину может придти засуха.

Ранее в Киеве сообщили о начале метеорологической весны: зима в столице так и не наступила, а осень - не закончилась.

Больше новостей о: Вода Засуха Ограничение водоснабжения аномальная зима Госводагентство

Симптомы коронавируса у заразившегося украинца появились через неделю
Гончарук разрешил главам госкомпаний получать зарплату больше, чем у Трампа
Новости
Олимпиаде 2020 быть. МОК подтвердил проведение игор в Токио, несмотря на распространение коронавируса 17:40
В школах и детсадах Киева детям будут измерять температуру каждое утро 17:33
Снятие с выборов кандидата от "Слуги народа" в 179 округе – это попытка власти сохранить лицо, – эксперт 17:32
На содержание каждой коровы планируют выделять по 5 тыс. гривен 17:27
В Украине впервые могут ограничить использование воды из-за аномальной зимы 17:23
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
В феврале Налоговая собрала на 2,5 млрд гривен больше, чем планировала 16:47
Коронавирус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Соцсети иронизируют над коронавирусом в Украине 12:23
МВД получило материалы по возможно незаконной слежке в Украине за должностными лицами США 12:00
В Китае каждый день проводят дезинфекцию. Фото: Синьхуа
Коронавирус добрался до Украины. Данные о распространении вируса на 3 марта 14:09 Карта
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации Гонтаревой 15:38
Коронавирус. Фото: Рixabay
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса 11:34 Дополнено
Решения об индексации пенсий еще нет, - Гончарук 11:38
Изъятые наркотики и сырье для их изготовления. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве
Полиция изъяла 300 кг наркотиков на 110 млн гривен в Киеве 15:07
больше новостей
В Черновцах из-за больного коронавирусом на карантин отправили 35 человек, - СМИ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok