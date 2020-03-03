Бойко призывает остановить "коронавирус в экономике" и отправить правительство в отставку

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За життя" в парламенте Юрий Бойко, ранее анонсировавший отставку Кабмина, призвал депутатов Верховной Рады остановить "коронавирус в экономике" и отправить действующее правительство в отставку.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Оппозиционной платформы", передают Українські Новини.

"Прежде всего, мы должны остановить коронавирус в экономике и в среду отправить все это правительство в отставку. Потому что уже всем понятно: оно не в состоянии справиться ни с кризисом в стране, ни решить хотя бы одну из насущных проблем", - заявил с трибуны Верховной Рады сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За життя" в парламенте Юрий Бойко.

Он отметил, что для того, чтобы в Украине не было паники из-за возможной эпидемии, нужны конкретные действия, а не заявления чиновников.

Бойко также заявил, что многие врачи не знают о наличии в Украине тестов для выявления коронавируса.

"Если скрывать реальную ситуацию о коронавирусе - это сознательная позиция правительства, то она может обернуться большой трагедией для страны. Штаб по борьбе с коронавирусом, который был организован и анонсирован правительством еще месяц назад, должен отчитаться, что уже сделано, а главное - что он собирается делать, чтобы успокоить людей и объяснить им, что их страхи безосновательны", - сказал Бойко.

Он отметил, что парламент в пределах своих полномочий должен принять несколько решений и продемонстрировать обществу, что ситуация в стране контролируется, и подчеркнул, что это касается как экономики в целом, так и коронавируса в частности.

Кроме того, Бойко считает, что необходимо остановить второй этап медреформы, поскольку в ином случае, по его словам, отечественная медицина будет уничтожена.

"Если с 1 апреля закроются тубдиспансеры и психоневрологические учреждения, в стране будет беда", - сказал он.

Бойко также отметил, что необходимо поддерживать отечественных врачей и увеличить финансирование медицины.

Как сообщали Українськi Новини, Бойко требует уволить Пристайко за отказ праздновать День Победы, который заявил, что Украина не будет участвовать в праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны 9 мая.