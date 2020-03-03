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03 марта 2020, вторник, 15:55 687
Финансы 2020-03-03T16:46:08+02:00
Українські Новини
Инвестбанкиры ожидают скорого восстановления промышленных рынков

Инвестбанкиры ожидают скорого восстановления промышленных рынков

Таня Войтюк
Экономика, Промышленность, Рынки, Машиностроение, аналитика рынка
Ожидается скорое восстановление промышленных рынков. Фото: freepik
Ожидается скорое восстановление промышленных рынков. Фото: freepik

В то время как банкиры и аналитики прогнозируют сохранение курса гривны на уровне 24,3-24,8 UAH/USD в марте, инвестиционные банкиры ожидают скорого восстановления промышленных рынков.

Об этом они сообщили в комментарии Українським Новинам.

"Самый большой негативный вклад в падение промпроизводства сейчас дают добывающая промышленность, энергетика, машиностроение и металлургия. Необычно теплая зима снизила внутренний спрос на тепловую и электроэнергию, что также ослабило спрос на угольную продукцию. Значительную негативную роль также играет снижение цен на сырьевых рынках. Это плохо влияет на динамику производства как металлургии, так и энергетики", - сообщил Александр Мартыненко, глава аналитического департамента группы ICU.

По его словам, основная проблема машиностроения – это высокая конкуренция на внешних рынках и низкий спрос на украинскую продукцию.

Нестабильность заказов также играет свою роль в текущем падении объемов производства в машиностроении.

Мартиненко добавил, что по-прежнему дает о себе знать закрытие рынка РФ для украинской машиностроительной продукции, в то время как продвижение на внешние рынки идет тяжело.

"Есть предпосылки, что в первом квартале 2020 года ситуация с промышленным производством несколько улучшится – в частности, восстановились после серьезного падения цены на сталь, и металлурги стали наращивать производство. Тем не менее, внешние риски для промышленности остаются высокими: глобальный экономический рост в первом квартале может серьезно замедлиться из-за последствий борьбы с эпидемией коронавируса", - подытожил эксперт.

По данным Александра Паращия, руководителя департамента аналитики Concorde Capital, несмотря на спад промышленного производства говорить о полноценном кризисе рано.

"Пока еще остается неплохой шанс на восстановление рынков, в том числе из-за ожидаемого монетарного стимулирования. Понятное дело, что для восстановления нужна полноценная работа китайской экономики. Можно предположить, что судить о дальнейшем развитии событий можно будет через две недели", - сказал эксперт.

По его словам, уже сейчас можно говорить о том, что первым пострадает украинский бюджет, а также закредитованные отрасли и компании.

"Может пострадать и доверие к власти, со всеми вытекающими последствиями. Но пока можно говорить о том, что сейчас дела обстоят лучше, чем в 2008-2009 годах, поскольку украинский финансовый сектор за последние годы уже пережил локальный кризис. Так что, хуже, чем в 2014-2015 у нас не будет", - подытожил Паращий.

Как сообщали Українські Новини, финансисты отмечают, что нерезиденты утратили интерес к ОВГЗ из-за негативных ожиданий от коронавируса на внешних рынках и снижающихся процентных ставок.

Тем временем, согласно данным Госстата, падение промпроизводства в январе зафиксировано в 2/3 регионах, в т. ч. в Луганской области - на 26%, Днепропетровской - на 13,8%, Донецкой - на 10,1%, Киевской - на 9,1%. Упали все сегменты промышленного производства: добывающая промышленность - на 4,5%, перерабатывающая - на 3,2%, энергетика и ЖКХ - на 11,8%. Остаётся тяжелой ситуация в машиностроении ("минус" 10,5%) и металлургии ("минус" 10,3%).

Напомним, в 2019 году Национальный банк утилизировал 702,4 млн штук банкнот на 68,1 млрд гривен.

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