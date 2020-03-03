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03 марта 2020, вторник, 15:30 1323
Общество 2020-03-03T15:32:10+02:00
Українські Новини
Сегодня из-за футбольного матча на синей ветке ограничат работу трех станций метро

Сегодня из-за футбольного матча на синей ветке ограничат работу трех станций метро

Таня Войтюк
Метрополитен, Футбол, Динамо, Метро, Киевский метрополитен, Динамо Киев, закрытие метро
На синей ветке ограничат работу метро. Фото: Facebook/КП
На синей ветке ограничат работу метро. Фото: Facebook/КП

Киевский метрополитен, в котором уже постепенно демонтируют банковские терминалы в связи переходом на новую систему оплаты проезда, намерен ограничить работу станций "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" 3 марта из-за проведения футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Колос" (Ковалевка, Киевская область) в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский".

Об этом говорится в сообщении КП, передают Українськi Новини.

"После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская". После его окончания с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - сказано в нем.

Указывается, что данный механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Как сообщали Українські Новини, ранее Киевский метрополитен заявлял о намерении ограничить работу станций "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" 12 декабря из-за футбольного матча "Динамо" - "Лугано".

Как сообщали Українські Новини, на станции "Майдан Нехалежности" проводится ремонт эскалаторов, который должен завершиться в феврале 2021 года.

Тем временем уже с апреля в киевском метро можно будет расплатиться только QR-кодом и Е-билетом, так как будет действовать новая система оплаты.

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