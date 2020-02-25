Снимают терминалы. В киевском метро уже не везде можно расплатиться банковской картой

В киевском метрополитене, где постепенно вводится в оборот единый электронный билет, уже не на всех станциях можно расплатиться банковской картой за пополнение "зеленой" проездной карты.

Об этом на своей странице в Facebоok Марина Стародубская, которой утром 24 февраля на двух станциях метро отказались пополнить проездную "зеленую" карту с помощью банковской карты с формулировкой "терминалы сняты".

Женщина уточняет, что на сайте метрополитена и на кассах все еще висят объявления о том, что оплату пополнения можно осуществить с помощью банковского терминала.

В комментарии к записи заместитель начальника в КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон рассказала, что в метро постепенно выводятся из употребления банковские терминалы, которые заменят автоматы для продажи и пополнения е-билета.

"По решению города, общественный транспорт переходит на е-билет, оператором которого является КП "ГИВЦ". Соответственно для продажи е-билета ГИВЦ устанавливает автоматы для продажи и пополнения карты. Зеленые карточки выводятся из обращения, а соответственно и все оборудование для обслуживания зеленых карточек. Напомню, что с 1.04 по распоряжению КГГА пассажиры смогут только использовать ранее записанные поездки на карточки метро. В общественном транспорте будет действовать только е-билет", — пояснила замначальника.

Она подчеркнула, что переход на новое оборудование будет закончен 1 апреля, поэтому возможность оплачивать пополнение проездной карты через банковскую карту будет исчезать на разных станциях метро и дальше.

Как сообщали Українські Новини, с 31 октября в Киеве действует единый электронный билет, покупку которого можно осуществить в более 300 точек продажи и пополнения – как на остановках общественного транспорта, так и на 17 станциях столичного метрополитена.

В Киевском метрополитене постепенно выводят из оборота жетоны и "зеленые карты". Жетонами можна будет воспользоваться до марта 2020 года, а проездными — до марта 2021. В КП "Київський метрополітен" рассказали, как столица полностью перейдет на использование Е-билетов и чеков с QR-кодом.