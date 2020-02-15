Киевлян предупредили о давках и задержках из-за ремонта эскалаторов на "Майдане Незалежности"

Со вторника, 18 февраля, в Киеве на станции метро "Майдан Независимости" начнется плановый последовательный ремонт всех четырех эскалаторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевского метрополитена.

Так, сообщается, что работы по ремонту эскалаторов должны закончить к февралю 2021 года.

"В часы пик возможные задержки и скопление людей из-за нагрузки на остальные эскалаторы. Просим прощения за неудобства. Мы делаем все возможное для ускорения работ", - заявил начальник эскалаторной службы Николай Мягкий.

Также в метрополитене призвали пассажиров внимательно соблюдать правила поведения на эскалаторах для избежания травм и сбоев в работе.

"Плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, перебирается, проводится замена изношенных запчастей и т.д.) проводятся ориентировочно раз в 6-10 лет после пробега в 150 тыс. км", - отметили в метрополитене.

Как сообщали Українські Новини, в метро Киева появится связь 4G: на каких станциях это произойдет уже в марте.

Также с апреля в киевском метро можно будет расплатиться только QR-кодом и Е-билетом.