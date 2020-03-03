Из всех украинских предстоятелей к Епифанию относятся лучше всего, — опрос

38,4% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), позитивно относятся к предстоятелю Православной церкви Украины, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, который не против перенести Рождество, 27,4% — к предстоятелю Украинской греко-католической церкви Святославу, 20,9% — к предстоятелю Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом), митрополиту Киевскому Онуфрию.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентов спрашивали, как они относятся к 3-м отдельным руководителям церквей Украины.

Так, 38,4% респондентов позитивно относятся к Епифанию, 38,2% — относятся нейтрально, 5,7% — негативно, 4,1% — затруднились ответить, 13,5% — не знают такого.

7,4% из всех опрошенных КМИС позитивно относятся к Святославу, 42% — нейтрально, 3,8% — негативно, 4,4% —отказались ответить, 22,4% — не знают такого.

20,9% респондентов позитивно относятся к Онуфрию, 40,8% — нейтрально, 22% — негативно, 4,3% — не ответили на вопрос, 11,8% — не знают такого.

Опрос проводился с 15 по 27 февраля среди 1 223 совершеннолетних респондентов в населенных пунктах со всех регионах, кроме оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Россией Крыма.

Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,9%.

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