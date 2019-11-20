Спикер Разумков обходится лишь 3 советниками

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков пользуется услугами 3 советников, двое из которых являются внештатными.

Об этом говорится в ответе Аппарата Рады на информационный запрос Українських Новин.

Штатным советником Разумкова является Михаил Нижников, внештатными – Екатерина Заботкина и Вера Константинова.

Михаил Леонидович Нижников – кандидат наук по государственному управлению, доцент, преподаватель кафедры публичного управления и администрирования Национального авиационного университета (НАУ). По июнь 2017 года работал заместителем руководителя Главного организационного управления Аппарата Рады.

Вера Андреевна Константинова – политолог-международник. Занимается вопросами международных энергетических отношений и международной безопасности. Работала в аппарате Министерства иностранных дел (МИД) Украины и помощником-консультантом народных депутатов двух созывов. Муж Константиновой – третий секретарь Посольства Украины в Киргизии.

А вот биографию Екатерины Владимировны Заботкиной выяснить не удается. Поиск в Интернете позволяет обнаружить лишь данные об активной участнице студенческого самоуправления Киевского национального торгово-экономического университета с аналогичными фамилией и именем.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 13 ноября у премьер-министра Украины Алексея Гончарука 4 штатных советника, 17 внештатных советника и 2 помощника.