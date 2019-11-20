подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.45 27
˟
20 ноября 2019, среда, 17:15 99 Документ
Верховная Рада и партии 2019-11-20T17:49:37+02:00
Українські Новини
Спикер Разумков обходится лишь 3 советниками

Спикер Разумков обходится лишь 3 советниками

Верховная Рада Украины, Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков. Фото: Украинские Новости
Дмитрий Разумков. Фото: Украинские Новости

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков пользуется услугами 3 советников, двое из которых являются внештатными.

Об этом говорится в ответе Аппарата Рады на информационный запрос Українських Новин.

Штатным советником Разумкова является Михаил Нижников, внештатными – Екатерина Заботкина и Вера Константинова.

Михаил Леонидович Нижников – кандидат наук по государственному управлению, доцент, преподаватель кафедры публичного управления и администрирования Национального авиационного университета (НАУ). По июнь 2017 года работал заместителем руководителя Главного организационного управления Аппарата Рады.

Вера Андреевна Константинова – политолог-международник. Занимается вопросами международных энергетических отношений и международной безопасности. Работала в аппарате Министерства иностранных дел (МИД) Украины и помощником-консультантом народных депутатов двух созывов. Муж Константиновой – третий секретарь Посольства Украины в Киргизии.

А вот биографию Екатерины Владимировны Заботкиной выяснить не удается. Поиск в Интернете позволяет обнаружить лишь данные об активной участнице студенческого самоуправления Киевского национального торгово-экономического университета с аналогичными фамилией и именем.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 13 ноября у премьер-министра Украины Алексея Гончарука 4 штатных советника, 17 внештатных советника и 2 помощника.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Верховная Рада Украины Дмитрий Разумков

Архив
Новости
Львов направил сотрудников "Львовтеплоэнерго" в Новый Раздол для ликвидации прорывов на теплосети 18:34
Давид Арахамия, председатель фракции
Иванисову нужно остановить членство в "Слуге народа", - Арахамия 18:17
СБУ хочет сообщить Стерненко о подозрении 18:17 Документ
Почки украинцев незаконно пересаживали больным израильтянам в Казахстане 17:39
Кличко начал рассказывать Европе о своей оппозиционности к Зеленскому 17:37
больше новостей
Сколько будет стоить газ в 2020: министр энергетики дал прогноз 10:14 Дополнено
Пенсионный фонд повысил показатель средней зарплаты для пенсии 06:30 Инфографика
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Почему дорожает отопление: эксперт дал прогноз на новый год 06:05
В "Нефтегазе" заявили, что транзит газа с "Газпромом" не будет обсуждаться во время "нормандской" встречи 13:55
больше новостей
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Суд подтвердил законность избрания Гречковского и Маловацкого в ВСП 15:27
Каждая 3-я гривна в госбюджете взята в долг 06:10
Трамп лично заблокировал военную помощь Украине, - заместитель госсекретаря 10:56
Профитроли, "Мильфей" и брускетты - Вятрович закатил банкет в честь голодомора 10:35 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok