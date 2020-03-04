Повний список радників Разумкова

Апарат Верховної Ради України повідомив, що станом на 26 лютого 2020 року у спікера Ради Дмитра Разумкова 4 штатних радника та 1 позаштатний.

Про це йдеться у відповіді Ради на інформаційний запит Українських Новин.

"... надаємо список радників (помічників) голови Верховної Ради України станом на 26 лютого 2020 року: Івановська Анастасія Ігорівна - радник; Івасик Станіслав Миколайович - радник; Константинова Віра Андріївна - радник; Ніжніков Михайло Леонідович - радник; Заботкіна Катерина Володимирівна - позаштатний радник", - вказано у відповіді.

З відкритих джерел в мережі Інтернет відомо, що:

Анастасія Ігорівна Іванівська - була радником першого заступника голови Ради, вивчала публічне адміністрування в Національній академії держуправління при Президентові України та правознавство в Київському національному торговельно-економічному університеті.

Станіслав Миколайович Івасик - помічник-консультант депутата Ради 8-го скликання Семена Семенченка, був державним експертом експертної групи координації політики в сфері юстиції Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства юстиції України.

Віра Андріївна Константинова – політолог-міжнародник. Займається питаннями міжнародних енергетичних відносин і міжнародної безпеки. Працювала в апараті Міністерства закордонних справ (МЗС) України та помічником-консультантом народних депутатів двох скликань. Чоловік Константинової – третій секретар Посольства України в Киргизії.

Михайло Леонідович Ніжніков – кандидат наук з державного управління, доцент, викладач кафедри публічного управління та адміністрування Національного авіаційного університету (НАУ). По червень 2017 року працював заступником керівника Головного організаційного управління Апарату Ради.

А ось біографію Катерини Володимирівни Заботкіної з'ясувати не вдається. Пошук в Інтернеті дозволяє виявити лише дані про активну учасницю студентського самоврядування Київського національного торговельно-економічного університету з аналогічними прізвищем та ім'ям.

Уточнимо, що в листопаді 2019 року у Разумкова було 3 радника - Ніжніков, Заботкіна та Константинова.

Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата Разумкова за січень склала 37,8 тис. гривень, його першого заступника Руслана Стефанчука - 53,6 тис. гривень, а заступника голови Олени Кондратюк – 33,9 тис. гривень.

Раніше повідомлялося, що зарплата Разумкова в грудні 2019 року склала 37 тис. гривень, Стефанчука – 54 тис. гривень, Кондратюк – 35 тис. гривень.