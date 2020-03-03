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03 марта 2020, вторник, 10:45 90
Экономика 2020-03-03T11:15:02+02:00
Українські Новини
Рубль немного подскочил в обменниках Киева

Рубль немного подскочил в обменниках Киева

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве
Рубль. Фото: freepik
Рубль. Фото: freepik

После падения в начале недели, во вторник, 3 марта, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 28 февраля, не изменился и составляет 3,34 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи повысился на 2 копейки до 3,84 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 3 марта:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,34 3,84
Максимальный 3,67 5,00
Минимальный 2,30 3,68

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 2 марта на 18,43 коп. до 24,9300 UAH/USD, курс покупки – повысился на 18,11 коп. до 24,5997 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 38,26 коп. до 27,1471 UAH/EUR, курс продажи повысился на 47,40 коп. до 27,7371 UAH/EUR.

Также текущий счет платежного баланса в январе был профицитным.

А Национальный банк в период с 24 по 28 февраля купил на межбанковском валютном рынке 81 млн долларов.

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