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03 березня 2020, вівторок, 14:07 5
Економіка 2020-03-03T14:12:09+02:00
Українські Новини
Гривня продовжує падати: НБУ знизив курс гривні на середу

Гривня продовжує падати: НБУ знизив курс гривні на середу

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Курс гривні
Курс гривні

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 4 березня, на 15,90 коп. до 24,9311 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 3 березня, на 19,18 коп. до 24,7721 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок, 3 березня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 28 лютого, не змінився і становить 3,34 гривень за 10 рублів. А курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 2 березня на 18,43 коп. до 24,9300 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 18,11 коп. до 24,5997 UAH/USD.

Тим часом поточний рахунок платіжного балансу у січні був профіцитним.

А Національний банк у період з 24 по 28 лютого купив на міжбанківському валютному ринку 81 млн доларів.

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