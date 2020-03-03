Гривня продовжує падати: НБУ знизив курс гривні на середу

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 4 березня, на 15,90 коп. до 24,9311 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 3 березня, на 19,18 коп. до 24,7721 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок, 3 березня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 28 лютого, не змінився і становить 3,34 гривень за 10 рублів. А курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 2 березня на 18,43 коп. до 24,9300 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 18,11 коп. до 24,5997 UAH/USD.

Тим часом поточний рахунок платіжного балансу у січні був профіцитним.

А Національний банк у період з 24 по 28 лютого купив на міжбанківському валютному ринку 81 млн доларів.