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03 березня 2020, вівторок, 10:45 11
Економіка 2020-03-03T12:15:01+02:00
Українські Новини
Рубль трохи підскочив в обмінниках Києва

Рубль трохи підскочив в обмінниках Києва

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля, курс рубля в Києві, Курс рубля до гривні
Рубль. Фото: freepik
Рубль. Фото: freepik

Після падіння на початку тижня, у вівторок, 3 березня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 28 лютого, не змінився і становить 3,34 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу підвищився на 2 копійки-до 3,84 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 3 березня:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,5997 24,9300 27,1471 27,7371 3,34 3,84
Максимальний 24,7600 25,2000 27,5000 28,0000 3,67 5,00
Мінімальний 24,3000 24,7500 26,5000 27,3500 2,30 3,68

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 2 березня на 18,43 коп. до 24,9300 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 18,11 коп. до 24,5997 UAH/USD.

Середній курс купівлі євро підвищився на 38,26 коп. до 27,1471 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 47,40 коп. до 27,7371 UAH/EUR.

Також поточний рахунок платіжного балансу у січні був профіцитним.

А Національний банк у період з 24 по 28 лютого купив на міжбанківському валютному ринку 81 млн доларів.

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