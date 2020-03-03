В центр Киева стянули силовиков: сегодня КС решит судьбу закона о люстрации

Накануне внеочередного заседания Верховной Рады, которая будет рассматривать вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка, Конституционный суд во вторник 3 марта рассмотрит на соответствие Конституции положений закона "Об очищении власти" (люстрации), по которому ряд чиновников времен президента Виктора Януковича не могут занимать должности во власти.

Как сообщается в расписании на сайте суда, Пленарное заседание КС начнется в 10 часов.

Конституционный суд Фото: Апостроф

Вопрос люстрации запланирован первым пунктом в повестке дня суда.

Последний раз суд рассматривал жалобу 16 января.

Как сообщает "Сегодня", под стенами суда уже собираются журналисты, правоохранители оцепили периметр и следят за порядком. К зданию суда подвезли не менее трех автозаков. По состоянию на 9:20 ситуация спокойная, активистов не видно.

Автозаки под Конституционным судом Фото: Апостроф

Как сообщали Українські Новини, Зеленский попросил Раду собраться 4 марта на внеочередное заседания для рассмотрения вопроса по Кабмину и заслушивания отчета правоохранителей. Парламент может заменить главу правительства и назначить 4 новых министров.

Тем временем, ЕСПЧ окончательно признал украинский закон "О люстрации" нарушающим права человека.