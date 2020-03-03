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03 марта 2020, вторник, 09:05 302
Lifestyle 2020-03-03T09:46:41+02:00
Українські Новини
Международный день писателя и День дикой природы: что отмечают 3 марта

Международный день писателя и День дикой природы: что отмечают 3 марта

Ярина Вацяк
Курс валют, Прогноз погоды, именины, какой сегодня день, какой сегодня праздник, 3 марта
Дикая природа. Фото: pixabay.com
Дикая природа. Фото: pixabay.com

Сегодня, 3 марта, в мире отмечают Международный день писателя, а также Международный день охраны здоровья уха и слуха.

Кроме того, сегодня отмечают Всемирный день дикой природы.

Также 3 марта в Болгарии отмечают День освобождения от османского ига, а в Кыргызстане - День Государственного флага.

Также в этот день в Грузии празднуют День матери, а в Японии — Хина мацури — праздник девочек.

Неофициально можно отметить, День катания на радуге, День превращения в бабочку, Международный день ничего неделания, День устраивания секретиков, День гуляния по крыше.

По религиозному календарю, 3 марта почитается память святителя Льва, папы Римского и святителя Агапита, исповедника.

В народе в этот день почитали птичку-овсянку "вестницей скорого тепла слыла она", крестьянки пекли овсянички (пирожки из овсяной муки). Наши предки старались увидеть как можно больше указаний на скорый приход тепла, ожидая весны и возрождения природы

Именины празднуют:

  • Кузьма
  • Лев
  • Виктор
  • Василий
  • Агапий
  • Дорофей
  • Александр

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 3 марта на западе Украины небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-6 градуса, днем +11…+15 градусов.

Прогноз погоды на 3 марта. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды на 3 марта. Карта: Укргидрометцентр

Курс валют

По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны к доллару понизился на 22,80 коп.  до 24,8180 UAH/USD. Курс евро на 3 марта установлен на уровне 27,6075 UAH/EUR.

Также Українські Новини уже поделились гороскопом здоровья на 3 марта для всех знаков зодиака.

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